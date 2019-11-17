Brezilya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
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Pirelli, Brezilya GP öncesi pilotların elindeki yeni ve kullanılmış lastik hamurlarını açıkladı.
Pirelli bu hafta sonuna elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.
Cumartesi ünkü sıralama turlarının ardından Mercedes pilotlarının yanı sıra Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in elinde bir set yeni C2 ve bir set yeni C1 lastik bulunuyor.
Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Max Verstappen'in yanı sıra takım arkadaşı Alex Albon'da bir set yeni C2 bir set yeni C3 lastik olacak.
Haas pilotlarının ve Pierre Gasly'nin elinde sadece bir set yeni C2 lastik bulunuyor. Charles Leclerc'de ise bir set C1 ve bir set C3 lastik olacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Brezilya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
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28 Kas - 1 Ara
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