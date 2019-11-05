Brezilya GP lastik tercihleri açıklandı

Pirelli, Brezilya GP'ye elindeki en sert lastik hamurları olan C1, C2 ve C3 lastikleri götürme kararı almıştı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sekiz set C3, dört set C2 ve bir set C1'le muhafazakar bir seçim yaparken, Valtteri Bottas ve McLaren pilotları sekiz set C3, üç set C2 ve bir set C1 lastik seçimi yaptılar.

Ferrari, Red Bull, Haas ve Racing Point sürücüleri ise on set C3, iki set C2 ve bir set C1 lastik tercih ettiler.

Lastik tercihleri: