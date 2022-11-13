Brezilya GP öncesi: Pilotların sahip olduğu lastikler

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Heyecanlı bir sprint yarışının ardından sürprizli geçmesi beklenen Brezilya GP'sinin başlamasına artık bir saatten daha kısa bir zaman kaldı.

Yarışa dair en önemli sorulardan biri ise her zamanki gibi lastik tercihleri. Bu lastik tercihlerini elbette pilotların hangi lastiğe kaç set sahip olduğu da etkileyecek.

Sprint yarışında en iyi yol tutuşunu sağlayan lastik yumuşak hamur gibi duruyordu. Bu alanda dört pilotun iki set sıfır yumuşak hamura sahip olarak avantaj kazandığını görüyoruz: dün orta hamur tercih eden Max Verstappen ve Nicholas Latifi'nin yanı sıra beş sıra grid cezası alan Carlos Sainz ve yarışa pit yolundan başlamaya hazırlanan Yuki Tsunoda.

Kalan 16 ismin tamamında bir set sıfır yumuşak hamur bulunuyor.

Orta hamura baktığımızda Sebastian Vettel ve Lance Stroll'ün sıfır set orta lastiğe sahip olmadıklarını, tüm lastiklerin kullanılmış olduklarını görüyoruz. Bunun sebebi, takımın lastiklerin üstündeki katmanı almak için güttüğü politika.

En çok sıfır set orta hamura sahip isim dört setle Sergio Perez. Bottas, Zhou ve Latifi'nin ise iki set sıfır orta lastiği var. Diğer tüm isimlerin sahip olduğu set sayısı üç.

Sert hamurda ise yine Vettel ve Stroll'ün sıfır lastiği yok, iki set kullanılmış sert lastikleri mevcut Aston Martin pilotlarının.

Albon, Latifi, Bottas ve Zhou, iki set sıfır sert lastiğe sahip dört isim. Diğer tüm isimlerde tek set sıfır sert lastik mevcut.