Brezilya GP: Verstappen kazandı, Ferrari pilotları çarpıştı, Gasly podyuma çıktı!

Brezilya Grand Prix'si oldukça heyecanlı bir mücadeleye ev sahipliği yaparken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, iki kez Lewis Hamilton'ın ardına düşmesine rağmen yarışı kazanmayı başardı.

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta startla birlikte yerini korurken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Lewis Hamilton, Ferrari pilotu Sebastian Vettel'i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Sonrasında Hamilton, Verstappen'in peşine takıldı ve ikili arasında yarışın büyük kısmında 2 ila 3 saniye vardı. Hamilton, erken pit stopla birlikte Verstappen'in önüne geçti, ancak Hollandalı pilot pitten çıktıktan kısa bir süre sonra İngiliz sürücüyü geride bıraktı.

Valtteri Bottas'ın güç ünitesi sorunu yaşayıp yolda kalmasının ardından bitime yaklaşık 20 tur kala piste güvenlik aracı girdi ve Verstappen pite girerken, Hamilton pistte kaldı. Hamilton böylelikle tekrar liderliğe yükseldi.

Ancak Verstappen, güvenlik aracı çıkar çıkmaz Hamilton'ı geçti ve liderliği aldı. Sonrasında liderliği bırakmayan Hollandalı pilot, bu yıl Avusturya ve Almanya'dan sonra üçüncü zaferini elde etti.

Yarışın en büyük olayı ise hiç şüphesiz Ferrari pilotlarının temas yaşamasıydı.

Güvenlik aracı girince Charles Leclerc pite girdi ve yeni lastiklere geçti. Sonrasında Sebastian Vettel'in arkasına geldi ve Alman pilotu ilk virajda geç frenle geçti.

Sonrasında Vettel üçüncü virajın ardından Leclerc'in ardına geldi ve ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.

Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.

Bu olayın ardından piste tekrar güvenlik aracı girdi ve Hamilton pite girdi. Dördüncü sırada piste geri dönen Hamilton, güvenlik aracından sonra önündeki Pierre Gasly'i geçmeyi başardı. Fakat Alex Albon'a atak denemesi yaparken Taylandlı sürücüye çarptı.

Albon muhtemel bir podyumu kaybedip geriye düştü. Hamilton yola devam etti, ancak Gasly'e geçilmekten kurtulamadı.

Verstappen bu olaylardan faydalandı ve rahat şekilde zafere ulaştı.

Hamilton son düzlükte Gasly'nin yanına geldi ancak Fransız sürücü, çok ufak bir farkla damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve kariyerinin ilk podyumunu yakaladı.

Toro Rosso ise bu yıl ikinci kez podyuma çıktı ve tarihinin en iyi sezonlarından birisini geçirmeye devam ediyor.

Hamilton damalı bayrağı bayrağı üçüncü sırada görse de, Alex Albon'la olan olaydan ötürü inceleme altına alındı.

McLaren pilotu Carlos Sainz, son sıradan başladığı yarışta harika bir performans sergiledi ve özellikle güvenlik aracından sonra, Alfa Romeo pilotlarını arkasında tutmayı başardı.

Sonuç olarak İspanyol pilot, damalı bayrağı dördüncü sırada görmeyi başardı.

Kimi Raikkonen, güçlü bir performans ortaya koyduğu yarışta, Sainz'ın hemen gerisinde beşinci olarak yedi yarış aradan sonra puanla ayrıldı. Takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ise altıncı oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, yarışın ilk bölümünde iyi bir tempo yakalamayı başardı fakat Kevin Magnussen'le temas yaşayınca hem zaman cezası aldı hem de ön kanadını kırdığı için ekenden pite girdi.

Ancak güvenlik aracı, onun mücadeleye geri dönmesini sağladı ve yedinci olarak Renault ile güçlü formunu sürdürdü.

McLaren pilotu Lando Norris, sekizinci olup hafta sonunu puanla kapatırken, günün son puanları Sergio Perez ve Daniil Kvyat'a gitti.

Haas pilotu Kevin Magnussen'in 11. olduğu yarışta, George Russell 12. ve Romain Grosjean 13. oldu.

Hafta sonunun şanssız ismi Alex Albon ise, Hamilton'ın temasından sonra 14. olabildi.

Nico Hulkenberg 15. olurken, Robert Kubica son sırada yer aldı.

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'e ek olarak, süspansiyonu kırılan Lance Stroll ve motor sorunuyla yarış dışı kalan Valtteri Bottas hafta sonunu puansız kapattı.

Sezonun son yarışı 1 Aralık'ta Abu Dhabi'de yapılacak.

Yarış sonucu: