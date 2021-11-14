Brezilya GP: Hamilton yıldızlaştı, 10. sıradan başladığı yarışı kazandı!

Heyecan dolu 2021 Formula 1 sezonunun sıradaki durağı Brezilya'ydı ve sezonun son sprint hafta sonuna ev sahipliği yapan Interlagos'ta, ana yarış her zaman olduğu gibi pazar günü gerçekleştirildi.

Pazar günü Interlagos pistinin bulunduğu bölgede hava sıcaklığı 23 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 54 dereceyi geçti.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, pazar günkü yarışa arka kanat değişikliği yapması ve bu arka kanadın da araçtan çıkarılanla aynı olmaması nedeniyle kurallar gereği pit yolundan başladı. Diğer 19 sürücünün tamamı yarışa gridden başladı.

Başlangıçta gözler, bir kez daha sürücülerin hangi lastikleri seçtiği üzerindeydi. Sürücüler, sprint kuralları gereği, yarışa istedikleri lastiklerle başlama konusunda özgürdü. Yarışa AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda yumuşak lastikle başlarken, diğer isimler orta lastikle başladı.

Cumartesi günkü sprint yarışında Bottas'a geçilmekten kurtulamayan Max Verstappen, pazar günkü yarışa çok iyi başladı ve başladıktan kısa bir süre sonra Bottas'ın yanına geldi. İlk virajın ardından Bottas pist dışına çıkarken, liderlik Hollandalı sürücüye geçmiş oldu. Daha sonra Bottas'ı Sergio Perez de geçti.

Böylelikle Red Bull daha henüz ilk virajlarda birinci ve ikinci sıraları almış oldu.

Lewis Hamilton, 10. sıradan başladığı yarışta harika bir ilk tur geçirip, altıncılığa kadar çıkmayı başardı. Daha sonra Ferrari pilotlarını da geçti ve Valtteri Bottas'ın ardına geldi. Mercedes, Bottas'tan İngiliz sürücüye yol vermesini istedi. Bunun üzerine Bottas, ilk viraja gelirken Hamilton'a yol verdi.

Arka tarafta Yuki Tsunoda, Lance Stroll ile temas yaşadı ve bu temasın ardından ön kanadını kırdı. Pistteki parçalar nedeniyle de yarışa güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracının ardından yarış tekrar başladığında Hamilton, ikincilik için Perez'i sıkıştırmaya başladı ve 18. turda, ilk viraja gelirken Meksikalı sürücüyü geçti. Fakat dördüncü viraj öncesinde Perez yerini geri aldı.

Ertesi tur ilk viraj öncesinde bir atak daha yapan Hamilton, bu kez Meksikalı sürücüyü geride bıraktı ve lider Verstappen'in peşine takıldı. Bu noktada fark yaklaşık 3.8 saniyeydi.

Mercedes, yarışın 27. turunda Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot sorunsuz pit stopun ardından sert lastiklerle yarışa geri döndü.

Bunu gören Red Bull, ertesi tur Verstappen'i önde tutabilmek amacıyla pite aldı. Pit stopun ardından üçüncü ve dördüncü sıraya gerileyen ikili arasında sadece 1.5 saniye kaldı.

Red Bull bundan bir tur sonra Perez'i de pite alırken, Meksikalı sürücü de sert lastikle geri döndü.

Yarışın 31. turunda Lance Stroll'ün aracından kopan parçalar nedeniyle güvenlik aracı devreye girdi ve Mercedes, bu periyottan faydalanarak Bottas'ı pite aldı. Fin pilot, daha geç bir ilk bölüm atmasına rağmen bu periyottaki pit stopuyla Perez'in önüne geçmiş oldu.

Hamilton, sanal güvenlik aracı periyodundan hemen sonra, Verstappen'le arasındaki farkı ilk kez bir saniyenin altına indirdi. Fakat geçiş fırsatı bulamadı.

Red Bull, yarışın 41. turunda aradaki farkın tekrar bir saniyenin altına inmesinin ardından Verstappen'i pite aldı ve yeni set sert lastikle ikinci pit stopunu yaptı.

Bottas, Verstappen'den bir tur sonra pite gelirken, 43. turda da Perez pite girdi. Sonuç olarak Bottas, yarışa Perez'in önünde döndü.

44. tur itibariyle Mercedes, Hamilton'ı pite alırken, yarışa Verstappen'in yaklaşık 2.7 saniye ardında döndü.

Hamilton pit stoptan üç tur sonra Verstappen'le aradaki farkı kapattı ve düzlüklerde DRS açmaya başladı.

48. turda Verstappen ve Hamilton 4. viraj öncesinde karşı karşıya geldiler. Hollandalı pilot, dış taraftan kendisini geçmeye çalışan Hamilton'ı dışarı itti ve ikili birlikte pist dışına çıktılar. Sonuç olarak Verstappen' ön taraftaki yerini korumuş oldu.

Hakemler, her iki sürücünün de pist dışına çıktığı bu olayı "yarış olayı" olarak gördü ve inceleme altına almama kararı aldılar.

Hamilton, Verstappen'in savunmasına rağmen bitime 13 tur kala 4. viraj öncesinde Verstappen'e tekrar atak yaptı ve bu kez frenaj öncesinde Hollandalı pilotu geride bırakarak yarışın liderliğini ele geçirdi.

Bu atağın ardından Mercedes'te büyü sevinç yaşanırken, İngiliz pilot liderliği aldıktan hemen sonra farkı açmaya başladı.

Bu hafta sonu performans olarak en iyi isim olarak öne çıkan Hamilton, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve kendisi için kaotik geçen hafta sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek çok kritik bir galibiyet aldı.

Sıralama turlarından diskalifiye edildiği için cumartesi günkü sprint yarışına 20. sıradan başlayan İngiliz pilot, böylelikle 10. sıradan başladığı pazar günkü yarışı, kusursuz performansıyla kazanmış oldu.

Böylelikle bitime üç yarış kala Verstappen'le arasındaki puan farkını 15'e indirmiş oldu.

Verstappen, yarışın başlangıcında Bottas'ı geride bıraksa da, tempo olarak Hamilton'la aynı seviyede değildi ve son bölümde neredeyse tur başına 0.6 saniye daha kötü turlar çıkardı.

Hamilton'ın birkaç hamlesini savuştursa da, önde kalmayı başaramadı ve damalı bayrağı ikinci sırada görmüş oldu.

Podyumu, Mercedes'in Fin pilotu Bottas tamamladı. Fin pilot, yarışın başında iki Red Bull'a geçilse de, sanal güvenlik aracı periyoduyla Perez'in önüne geçti ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek Türkiye'den sonra ilk podyumunu aldı.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Perez, dördüncü sıradan başladığı yarışta ikinciliğe çıksa da, Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı ve sanal güvenlik aracından sonra da dördüncü sıraya geriledi.

Son turlarda en hızlı tur puanı için pite girdi ve en hızlı turu da atıp, dördüncü sırada finiş gördü.

Ferrari pilotları, Brezilya Grand Prix'sinden beklediklerini aldılar. Charles Leclerc, sprint sıralama yarışında istediği tempoyu yakalayamasa da, pazar günkü ana yarışta harika bir performans ortaya koydu ve beşinci olarak orta gruptaki sürücülerin en iyisi oldu. Onu Ferrari'den takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Ferrari böylelikle, yarışı 18 puanla kapattı ve şampiyona üçüncülüğü için kritik bir adım attı.

Pierre Gasly, son bölümde yaptığı pit stopun ardından Alpine sürücülerinin gerisine düşse de, damalı bayrağı yedinci sırada gördü ve AlphaTauri'ye altı puan getirdi.

Yarışa 12. sıradan başlayan Fernando Alonso, bir kez daha lastik kullanımıyla ön plana çıktı ve ilk bölümü oldukça uzattı. Sonrasında rakiplerinin bazılarını pist üstünde geçerek sekizinci sırada finiş gördü. Esteban Ocon ise, İspanyol sürücünün hemen ardında dokuzuncu olarak, Alpine'in hafta sonunu çifte puanla kapatmasını sağladı.

Hafta sonunun son puanı ise ilk turda Carlos Sainz'la temas yaşayan ve lastik patlatan Lando Norris'e gitti. İngiliz pilot, ilk turda lastik patlatmasının ardından en geriye düştü ancak güvenlik aracı sayesinde grubu yakaladı. Sonrasında da 10. olup, hafta sonundan bir puanla ayrıldı.

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