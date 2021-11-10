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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Brezilya GP hafta sonunda yağmur ihtimali var

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Brezilya Grand Prix'sinde özellikle cuma ve cumartesi günleri için yağmur tahminleri var.

Brezilya GP hafta sonunda yağmur ihtimali var

Türkiye'deki karmaşık şartlardan sonra son iki yarışın ikisi de kuru zeminde gerçekleştirilmiş ve her ikisini de Red Bull pilotu Max Verstappen kazanmıştı.

Fakat Interlagos'ta hava şartları yeniden karmaşık olacak.

Yapılan hava tahminlerine göre cuma günü, antrenman seansının başlayacağı saatlerde %55'lik bir yağmur ihtimali var. Sıralama turlarının yapılacağı saatlerde bu oran %40 seviyelerine inecek.

Hava sıcaklığı 16 derece olurken, rüzgarın hızı 23 km/s'yi bulacak.

Cumartesi günü yağmur ihtimali az da olsa var. İkinci antrenman seansının başlayacağı saatler için %30'luk bir yağmur tahmini var. Sprint sıralama yarışının başlayacağı saatlerde ise bu oran %30'un altına inecek.

Hava sıcaklığı 17 derece olurken, rüzgarın hızı 23 km/s olacak.

Pazar günü ise pilotları güneşli bir hava karşılayacak. Gün boyunca yağmur ihtimali bulunmuyor ve hava sıcaklığı 23 derece çıkacak. Rüzgarın hızının 23 km/s olması bekleniyor.

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