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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Brezilya GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Brezilya GP hafta sonunun tamamı için yağmur ihtimali yapılıyor.

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, Editör
Brezilya GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
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Brezilya GP öncesi yapılan hava tahminleri, yağmurdan hoşlanmayan takımlar için pek de iyi görünmüyor.

İlk tahminler hafta sonunun tamamının yağmur altında geçeceğini gösteriyor. Cuma günü ilk antrenman seansı için yağmur ihtimali %60 seviyelerinde olacak ve sıralama turlarının başlayacağı saatte bu oran %80'leri bulacak.

Cumartesi günü için yağmur ihtimali gün boyunca %50 ila %60 seviyelerinde olacak. Özellikle 2. antrenman seansının yağmur altında geçmesi beklenirken, sprint yarışı için yağmur ihtimali %50 olacak.

Pazar günü ise yağmur ihtimali en az olan gün olacak. Yarışın başlayacağı saatlerde %50'lik bir yağmur ihtimali var ve saatler ilerledikçe bu ihtimal artacak. Bir nevi yarı ıslak veya zeminde başlayan ancak tamamen ıslak zeminde sonuçlanan bir yarış olabilir.

Cuma günü hava 26, cumartesi 24 ve pazar 28 derece olacak. Rüzgar en çok cuma günü kuvvetli olacak ve hızı 19 km/s civarında esecek.

Diğer günlerde 14 ila 16 km/s arasında olması bekleniyor.

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