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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Brezilya GP grid pozisyonları

2022 Brezilya GP grid pozisyonları, dün gerçekleştirilen Sprint yarışının sonucuna göre belirlendi. Buna göre George Russell yarışa ilk sıradan başlarken, Sprint'te ikinci olan Carlos Sainz 5 sıra grid cezasıyla 7. sıraya geriledi. Bu sayede Mercedes, yarışa ilk çizgiden başlayacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Brezilya GP grid pozisyonları
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1

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Carlos Sainz (P) +5
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

13

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

15

 

 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 


  Esteban Ocon
(Alpine)

17

 



 

  Fernando Alonso
(Alpine)

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

 



 

  Alexander Albon

(Williams)

 

 

 

 

 

Pit
yolu

 

 

 


 



  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

 

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