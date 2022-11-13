Brezilya GP grid pozisyonları 2022 Brezilya GP grid pozisyonları, dün gerçekleştirilen Sprint yarışının sonucuna göre belirlendi. Buna göre George Russell yarışa ilk sıradan başlarken, Sprint'te ikinci olan Carlos Sainz 5 sıra grid cezasıyla 7. sıraya geriledi. Bu sayede Mercedes, yarışa ilk çizgiden başlayacak.