Brezilya GP grid pozisyonları
2022 Brezilya GP grid pozisyonları, dün gerçekleştirilen Sprint yarışının sonucuna göre belirlendi. Buna göre George Russell yarışa ilk sıradan başlarken, Sprint'te ikinci olan Carlos Sainz 5 sıra grid cezasıyla 7. sıraya geriledi. Bu sayede Mercedes, yarışa ilk çizgiden başlayacak.
|
1
|
George Russell
|
2
|
Lewis Hamilton
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Sergio Pérez
|
5
|
Charles Leclerc
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Carlos Sainz (P) +5
|
8
|
Kevin Magnussen
|
9
|
Sebastian Vettel
|
10
|
Pierre Gasly
|
11
|
Daniel Ricciardo
|
12
|
Mick Schumacher
|
13
|
Guanyu Zhou
|
14
|
Valtteri Bottas
|
15
|
Lance Stroll
|
16
|
|
17
|
Fernando Alonso
|
18
|
Nicholas Latifi
|
19
|
Alexander Albon
(Williams)
|
Pit
|
Yuki Tsunoda
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