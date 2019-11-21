Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / En iyiler listesi

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

paylaşım
yorumlar
Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Kas 2019 15:26

Formula 1 Brezilya Grand Prix’sindeki en iyi takım telsizi mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

 

İlgili haberler:

 

 

 

 

Slider
Liste

Ricciardo, 4. virajda Magnussen’i geçmeye çalışıyor ancak ikili temas yaşıyor

Ricciardo, 4. virajda Magnussen’i geçmeye çalışıyor ancak ikili temas yaşıyor
1/12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo: “Ön kanatta hasar olabilir.”

Magnussen: “***** aptal.”

Kubica ile Verstappen pit çıkışında neredeyse temas yaşıyordu

Kubica ile Verstappen pit çıkışında neredeyse temas yaşıyordu
2/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Williams’tan Kubica’ya: “Trafik, trafik, trafik.”

Verstappen: “Ne yaptılar böyle ***?”

Hamilton, pit stoplardan sonra Verstappen’e geçiliyor

Hamilton, pit stoplardan sonra Verstappen’e geçiliyor
3/12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton: “Hadi ama çocuklar! **** bataryam boş olduğunda beni bilgilendirin. ****.”

Leclerc ile Vettel’in yarışı felaketle bitiyor

Leclerc ile Vettel’in yarışı felaketle bitiyor
4/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel: “Lastiğim patladı! Ne halt ediyor o öyle!? Üzgünüm!”

Leclerc: “Ne yapıyor böyle!? Hadi ama!”

Takım: “Bunun için üzgünüm.”

Vettel: “Böyle mi olması gerekiyordu? ******! İyi işti(!)”

Stroll, yarışı bırakmak zorunda kalıyor

Stroll, yarışı bırakmak zorunda kalıyor
5/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stroll: “Tabanın altında kopan parçalar takıldı! ****. Evet, tabanın altında parçalar var.”

Takım: “Anlaşıldı, hâlâ her şey yolunda. Bütün basınçlar normal. Devam et, devam et.”

Stroll: “Hayır, hayır. Devam edemem.”

Takım: “Tamam, güvenli bir yerde dur. Güvenli bir yerde dur.”

Stroll: “Aargh!”

Hamilton, son turlarda Albon’ın spin atmasına sebep oluyor

Hamilton, son turlarda Albon’ın spin atmasına sebep oluyor
6/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Albon: “Tek yapması gereken şey, üç viraj daha beklemekti ***.”

Takım: “Evet, biliyorum dostum. Üzgünüm. Fail 84, fail…”

Albon: “Arghhhhh.”

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanıyor

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanıyor
7/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım: “Dostum, yarışı kazandın! Galipsin! Patron sendin! Sihirli bir gündü! Harika!”

Verstappen: “Ha ha. Bunu bir takım olarak yaptık çocuklar, inanılmaz. Ha ha. Ne yarıştı ama. Oh, bunu sevdim!”

Horner: “Geçen senenin telafisi Max! Harika yarıştı, harika yarıştı!”

Verstappen: “Kesinlikle ve bu seneki savaşma şeklimiz bunu daha iyi hale getiriyor. Ha ha. Teşekkürler çocuklar! Harika bir gündü!”

Gasly, F1’deki ilk podyumunu kutluyor

Gasly, F1’deki ilk podyumunu kutluyor
8/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly: “Ooovvv vaaa!”

Takım: “2. sıra, 2. sıra.”

Gasly: “Ooovaaa!”

Takım: “Vuuhuu!”

Gasly: “Vooovvaahaaa! Vooovaaa!”

Takım: “İyi işti Pierre!”

Gasly: “Vaaa! Yaaaa! Vaaaa! İnanılmaz ha ha.”

Takım: “İnanılmaz! Ne gündü ama! Bir efsane gibi sürdün. Harika!”

Gasly: “Aman tanrım! Aman tanrım! Bu, hayatımın en iyi günü.”

Takım: “Oh, adamım.”

Gasly: “Çocuklar, teşekkürler, teşekkürler, çok teşekkürler.”

Takım: “Muhteşem.”

Gasly: “Evet, muhteşem. Muhteşemsiniz! Merci!”

Sainz, sonuncu başladığı yarışta podyuma çıkıyor

Sainz, sonuncu başladığı yarışta podyuma çıkıyor
9/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım: “Evet! Harika iş dostum! 4. sıra! Bunu kim düşünebilirdi ki? Yaptığın işin büyük bir hayranıyım.”

Sainz: “Oh! İnanamıyorum çocuklar!”

Takım: “Senaryo 1 dostum, senaryo 1. İnanılmaz bir sürüştü! 20. sıradan 4. sıraya!”

Sainz: “İnanamıyorum! Bu kadar basit! Vooaah! Ne sürüştü ama! Teşekkürler çocuklar. Mükemmel yönetim. İyi risk/ödül yönetimi. Harika, harika. Teşekkürler çocuklar. Ne düşünüyorsunuz? Bu sizce ‘smooth operatooooor’ mıydı?”

Takım: “Haha haha. Smoooth operator!”

Sainz: “Smooth operatoooor! Bu sanırım hayatımdaki en ‘smooth operation’ yarışıydı!”

Takım: “Haha evet adamım!”

Raikkonen, 5. sıradan memnun kalmadı

Raikkonen, 5. sıradan memnun kalmadı
10/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Raikkonen: “Aah, yazık oldu.”

Takım: “Ah, biliyorum, biliyorum. 5. sıra, 5. sıra.”

Raikkonen: “Evet, araçların arkasındayken çok fazla önden kayma yaşadım. Son lastik setinde diğerlerine çok yaklaştığımda takip etmek zordu.”

Takım: “Ancak yine de 5. sıradayız Kimi. Harika sonuç! Antonio 6. sırada, yani takım için harika bir sonuç.”

Raikkonen: “Evet.”

Takım: “İyi işti dostum.”

Raikkonen: “Evet.”

Norris, Sainz’ın sonucuna yardım ettiği için övgü alıyor

Norris, Sainz’ın sonucuna yardım ettiği için övgü alıyor
11/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Takım: “Carlos için yaptığın ona çok fazla yardımcı oldu ve bunu not ettik.”

Norris: “Evet ama bunu kendi seçimimle yapmadım. Bunu yaptım çünkü çok yavaştım ****!”

Takım: “Dostum, **** yavaş değilsin. Sert lastik gerçekten çok zordu.”

Albon, F1’deki ilk podyumuna çıkma fırsatını kaçırıyor

Albon, F1’deki ilk podyumuna çıkma fırsatını kaçırıyor
12/12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım: “Dostum, bugün harika bir iş yaptın.”

Horner: “Kötü şans. Kötü şans Alex. Yarış sonunda podyumun çalındı.”

Albon: “Aargh! Umm, sanırım önümüzdeki yarışa bakacağız. Dalga geçiyor olmalısın? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum… Buna tekrar bakmalıyım. Bilmiyorum.”

Takım: “Evet dostum, biliyorum. Olay inceleme altında.”

Horner: “Başın dik olsun Alex! Bugün harika bir yarış çıkarttın.”

Albon: “Hayır, hayır, hayır, hayır. Aarghh! Hepinize teşekkürler çocuklar. İyi bir sonuç olabilirdi, yine de teşekkürler. Max’e tebrikler! Ve ikinci sırada bir Toro Rosso var, sanırım durum o kadar da kötü değil.”

Sonraki haber
Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Önceki haber

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Sonraki haber

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

1s
5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.