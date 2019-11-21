Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Ricciardo, 4. virajda Magnussen’i geçmeye çalışıyor ancak ikili temas yaşıyor 1 / 12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Ricciardo: “Ön kanatta hasar olabilir.” Magnussen: “***** aptal.”

Kubica ile Verstappen pit çıkışında neredeyse temas yaşıyordu 2 / 12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Williams’tan Kubica’ya: “Trafik, trafik, trafik.” Verstappen: “Ne yaptılar böyle ***?”

Hamilton, pit stoplardan sonra Verstappen’e geçiliyor 3 / 12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Hamilton: “Hadi ama çocuklar! **** bataryam boş olduğunda beni bilgilendirin. ****.”

Leclerc ile Vettel’in yarışı felaketle bitiyor 4 / 12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Vettel: “Lastiğim patladı! Ne halt ediyor o öyle!? Üzgünüm!” Leclerc: “Ne yapıyor böyle!? Hadi ama!” Takım: “Bunun için üzgünüm.” Vettel: “Böyle mi olması gerekiyordu? ******! İyi işti(!)”

Stroll, yarışı bırakmak zorunda kalıyor 5 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Stroll: “Tabanın altında kopan parçalar takıldı! ****. Evet, tabanın altında parçalar var.” Takım: “Anlaşıldı, hâlâ her şey yolunda. Bütün basınçlar normal. Devam et, devam et.” Stroll: “Hayır, hayır. Devam edemem.” Takım: “Tamam, güvenli bir yerde dur. Güvenli bir yerde dur.” Stroll: “Aargh!”

Hamilton, son turlarda Albon’ın spin atmasına sebep oluyor 6 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Albon: “Tek yapması gereken şey, üç viraj daha beklemekti ***.” Takım: “Evet, biliyorum dostum. Üzgünüm. Fail 84, fail…” Albon: “Arghhhhh.”

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanıyor 7 / 12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Takım: “Dostum, yarışı kazandın! Galipsin! Patron sendin! Sihirli bir gündü! Harika!” Verstappen: “Ha ha. Bunu bir takım olarak yaptık çocuklar, inanılmaz. Ha ha. Ne yarıştı ama. Oh, bunu sevdim!” Horner: “Geçen senenin telafisi Max! Harika yarıştı, harika yarıştı!” Verstappen: “Kesinlikle ve bu seneki savaşma şeklimiz bunu daha iyi hale getiriyor. Ha ha. Teşekkürler çocuklar! Harika bir gündü!”

Gasly, F1’deki ilk podyumunu kutluyor 8 / 12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Gasly: “Ooovvv vaaa!” Takım: “2. sıra, 2. sıra.” Gasly: “Ooovaaa!” Takım: “Vuuhuu!” Gasly: “Vooovvaahaaa! Vooovaaa!” Takım: “İyi işti Pierre!” Gasly: “Vaaa! Yaaaa! Vaaaa! İnanılmaz ha ha.” Takım: “İnanılmaz! Ne gündü ama! Bir efsane gibi sürdün. Harika!” Gasly: “Aman tanrım! Aman tanrım! Bu, hayatımın en iyi günü.” Takım: “Oh, adamım.” Gasly: “Çocuklar, teşekkürler, teşekkürler, çok teşekkürler.” Takım: “Muhteşem.” Gasly: “Evet, muhteşem. Muhteşemsiniz! Merci!”

Sainz, sonuncu başladığı yarışta podyuma çıkıyor 9 / 12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Takım: “Evet! Harika iş dostum! 4. sıra! Bunu kim düşünebilirdi ki? Yaptığın işin büyük bir hayranıyım.” Sainz: “Oh! İnanamıyorum çocuklar!” Takım: “Senaryo 1 dostum, senaryo 1. İnanılmaz bir sürüştü! 20. sıradan 4. sıraya!” Sainz: “İnanamıyorum! Bu kadar basit! Vooaah! Ne sürüştü ama! Teşekkürler çocuklar. Mükemmel yönetim. İyi risk/ödül yönetimi. Harika, harika. Teşekkürler çocuklar. Ne düşünüyorsunuz? Bu sizce ‘smooth operatooooor’ mıydı?” Takım: “Haha haha. Smoooth operator!” Sainz: “Smooth operatoooor! Bu sanırım hayatımdaki en ‘smooth operation’ yarışıydı!” Takım: “Haha evet adamım!”

Raikkonen, 5. sıradan memnun kalmadı 10 / 12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Raikkonen: “Aah, yazık oldu.” Takım: “Ah, biliyorum, biliyorum. 5. sıra, 5. sıra.” Raikkonen: “Evet, araçların arkasındayken çok fazla önden kayma yaşadım. Son lastik setinde diğerlerine çok yaklaştığımda takip etmek zordu.” Takım: “Ancak yine de 5. sıradayız Kimi. Harika sonuç! Antonio 6. sırada, yani takım için harika bir sonuç.” Raikkonen: “Evet.” Takım: “İyi işti dostum.” Raikkonen: “Evet.”

Norris, Sainz’ın sonucuna yardım ettiği için övgü alıyor 11 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Takım: “Carlos için yaptığın ona çok fazla yardımcı oldu ve bunu not ettik.” Norris: “Evet ama bunu kendi seçimimle yapmadım. Bunu yaptım çünkü çok yavaştım ****!” Takım: “Dostum, **** yavaş değilsin. Sert lastik gerçekten çok zordu.”