Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
Formula 1 Brezilya Grand Prix’sindeki en iyi takım telsizi mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.
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Ricciardo, 4. virajda Magnussen’i geçmeye çalışıyor ancak ikili temas yaşıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ricciardo: “Ön kanatta hasar olabilir.”
Magnussen: “***** aptal.”
Kubica ile Verstappen pit çıkışında neredeyse temas yaşıyordu
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Williams’tan Kubica’ya: “Trafik, trafik, trafik.”
Verstappen: “Ne yaptılar böyle ***?”
Hamilton, pit stoplardan sonra Verstappen’e geçiliyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hamilton: “Hadi ama çocuklar! **** bataryam boş olduğunda beni bilgilendirin. ****.”
Leclerc ile Vettel’in yarışı felaketle bitiyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Vettel: “Lastiğim patladı! Ne halt ediyor o öyle!? Üzgünüm!”
Leclerc: “Ne yapıyor böyle!? Hadi ama!”
Takım: “Bunun için üzgünüm.”
Vettel: “Böyle mi olması gerekiyordu? ******! İyi işti(!)”
Stroll, yarışı bırakmak zorunda kalıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Stroll: “Tabanın altında kopan parçalar takıldı! ****. Evet, tabanın altında parçalar var.”
Takım: “Anlaşıldı, hâlâ her şey yolunda. Bütün basınçlar normal. Devam et, devam et.”
Stroll: “Hayır, hayır. Devam edemem.”
Takım: “Tamam, güvenli bir yerde dur. Güvenli bir yerde dur.”
Stroll: “Aargh!”
Hamilton, son turlarda Albon’ın spin atmasına sebep oluyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Albon: “Tek yapması gereken şey, üç viraj daha beklemekti ***.”
Takım: “Evet, biliyorum dostum. Üzgünüm. Fail 84, fail…”
Albon: “Arghhhhh.”
Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanıyor
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Takım: “Dostum, yarışı kazandın! Galipsin! Patron sendin! Sihirli bir gündü! Harika!”
Verstappen: “Ha ha. Bunu bir takım olarak yaptık çocuklar, inanılmaz. Ha ha. Ne yarıştı ama. Oh, bunu sevdim!”
Horner: “Geçen senenin telafisi Max! Harika yarıştı, harika yarıştı!”
Verstappen: “Kesinlikle ve bu seneki savaşma şeklimiz bunu daha iyi hale getiriyor. Ha ha. Teşekkürler çocuklar! Harika bir gündü!”
Gasly, F1’deki ilk podyumunu kutluyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Gasly: “Ooovvv vaaa!”
Takım: “2. sıra, 2. sıra.”
Gasly: “Ooovaaa!”
Takım: “Vuuhuu!”
Gasly: “Vooovvaahaaa! Vooovaaa!”
Takım: “İyi işti Pierre!”
Gasly: “Vaaa! Yaaaa! Vaaaa! İnanılmaz ha ha.”
Takım: “İnanılmaz! Ne gündü ama! Bir efsane gibi sürdün. Harika!”
Gasly: “Aman tanrım! Aman tanrım! Bu, hayatımın en iyi günü.”
Takım: “Oh, adamım.”
Gasly: “Çocuklar, teşekkürler, teşekkürler, çok teşekkürler.”
Takım: “Muhteşem.”
Gasly: “Evet, muhteşem. Muhteşemsiniz! Merci!”
Sainz, sonuncu başladığı yarışta podyuma çıkıyor
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Takım: “Evet! Harika iş dostum! 4. sıra! Bunu kim düşünebilirdi ki? Yaptığın işin büyük bir hayranıyım.”
Sainz: “Oh! İnanamıyorum çocuklar!”
Takım: “Senaryo 1 dostum, senaryo 1. İnanılmaz bir sürüştü! 20. sıradan 4. sıraya!”
Sainz: “İnanamıyorum! Bu kadar basit! Vooaah! Ne sürüştü ama! Teşekkürler çocuklar. Mükemmel yönetim. İyi risk/ödül yönetimi. Harika, harika. Teşekkürler çocuklar. Ne düşünüyorsunuz? Bu sizce ‘smooth operatooooor’ mıydı?”
Takım: “Haha haha. Smoooth operator!”
Sainz: “Smooth operatoooor! Bu sanırım hayatımdaki en ‘smooth operation’ yarışıydı!”
Takım: “Haha evet adamım!”
Raikkonen, 5. sıradan memnun kalmadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Raikkonen: “Aah, yazık oldu.”
Takım: “Ah, biliyorum, biliyorum. 5. sıra, 5. sıra.”
Raikkonen: “Evet, araçların arkasındayken çok fazla önden kayma yaşadım. Son lastik setinde diğerlerine çok yaklaştığımda takip etmek zordu.”
Takım: “Ancak yine de 5. sıradayız Kimi. Harika sonuç! Antonio 6. sırada, yani takım için harika bir sonuç.”
Raikkonen: “Evet.”
Takım: “İyi işti dostum.”
Raikkonen: “Evet.”
Norris, Sainz’ın sonucuna yardım ettiği için övgü alıyor
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Takım: “Carlos için yaptığın ona çok fazla yardımcı oldu ve bunu not ettik.”
Norris: “Evet ama bunu kendi seçimimle yapmadım. Bunu yaptım çünkü çok yavaştım ****!”
Takım: “Dostum, **** yavaş değilsin. Sert lastik gerçekten çok zordu.”
Albon, F1’deki ilk podyumuna çıkma fırsatını kaçırıyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Takım: “Dostum, bugün harika bir iş yaptın.”
Horner: “Kötü şans. Kötü şans Alex. Yarış sonunda podyumun çalındı.”
Albon: “Aargh! Umm, sanırım önümüzdeki yarışa bakacağız. Dalga geçiyor olmalısın? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum… Buna tekrar bakmalıyım. Bilmiyorum.”
Takım: “Evet dostum, biliyorum. Olay inceleme altında.”
Horner: “Başın dik olsun Alex! Bugün harika bir yarış çıkarttın.”
Albon: “Hayır, hayır, hayır, hayır. Aarghh! Hepinize teşekkürler çocuklar. İyi bir sonuç olabilirdi, yine de teşekkürler. Max’e tebrikler! Ve ikinci sırada bir Toro Rosso var, sanırım durum o kadar da kötü değil.”
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Rachit Thukral
Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
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