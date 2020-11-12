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Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

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Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sao Paulo yetkilileri, perşembe günü yaptıkları açıklama ile en az 2025'e kadar Brezilya GP'nin Interlagos'ta kalması için anlaşmaya yakın olduklarını söylediler.

Brezilya cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun 2021'den itibaren yarışın Rio'da düzenlenmesine yönelik son baskısına rağmen, bu hafta başında F1 tarafından yayınlanan geçici takvimde yarışın Interlagos'ta yapılacağı belirtilmişti.

Şimdi Rio projesi daha da uzun bir süre gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Sao Paulo yetkilileri, Brezilya GP'yi en az 2025'e kadar mevcut evinde tutacak sözleşmeyi imzalamaya yakın olduklarını açıkladılar.

Sao Paulo valisi Joao Doria Perşembe günkü basın toplantısında şöyle dedi: "F1'in, Brezilya GP'sini 2025'e kadar devam ettirecek sözleşmeyi imzaladığını açıklamaktan onur duyuyorum."

"Interlagos yarış pistinin önümüzdeki beş yıl boyunca yarışa ev sahipliği yapacağı kararı da onaylandı. Sözleşme, Belediye Başkanı Bruno Covas ve F1'in hak sahibi Liberty Media tarafından imzalanacak."

Sao Paulo belediye başkanı Bruno Covas ise şöyle dedi: "Sözleşme tamamlanıyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanacak. Sao Pulo yarışını önümüzdeki yıl 14 Kasım'da yapacağız."

"Sözleşme beş yıl geçerli olacak ve beş yıl daha uzatılabilecek. Yani 2030'a kadar uzatılabilir."

Sao Paulo yetkililerinin yorumlarına rağmen F1, Brezilya Grand Prix'siyle ilgili planlarını onaylamadı.

Motorsport.com'un iletişime geçtiğiF1 sözcüsü, Sao Paulo ile yapılacak olası anlaşmayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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Editör Jonathan Noble

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