Brezilya GP, bilet satışı için yeni F1 takvimini bekliyor

Geçen yıl yayınlanan F1 takvimine göre, 2020 Brezilya GP'si 13-15 Kasım tarihleri ​​arasında São Paulo'daki Interlagos Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Ancak koronavirüs pandemisinin neden olduğu krizle birlikte şampiyonanın ilk 11 ayağı ertelendi veya iptal edildi.

Yarış tarihi hakkındaki belirsizlikler nedeniyle Brezilya GP organizatörleri, etkinlik için bilet satışına başlamamaya karar verdiler.

Cuma günü yarış organizatörleri bu tutumlarını yinelediler ve bilet satışları için yeni takvimi görmek istediklerini açıkça ortaya koydular.

Açıklamada, "2020 Brezilya Grand Prix'sinin bilet satışları, yeni takvim FIA tarafından yayınlandıktan sonra başlayacak." denildi.

Organizatörler, yarışı Kasım ayında düzenlemeye hazır olduklarını yinelediler.

“Brezilya GP'nin organizatörleri Kasım ayında Interlagos'ta yapılacak yarışın organizasyonu üzerinde çalışmaya devam ediyorlar."

2020 yılı, Interlagos için de büyük bir önem taşıyor çünkü bu yıl Interlagos pistinin F1'le yapmış olduğu anlaşma sona eriyor.

Liberty Media ile Rio de Janeiro'da inşa edilecek yeni bir pistle ilgili görüşmeler de arka planda devam ediyor.