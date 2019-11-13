Brezilya GP basın toplantısı programı açıklandı
FIA, Brezilya GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.
Brezilya GP öncesi yapılan açıklamada perşembe günü gerçekleştirilecek basın toplantısına Romain Grosjena, Valtteri Bottas, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo'nun yanı sıra Robert Kubica'nın katılacağı açıklandı.
Cuma günü takım patronlarının yer alacağı toplantıda ise Frederic Vasseur, Mario Isola, Otmar Szafnauer, Toyoharu Tanabe ve Christian Horner yer alacak.
14 Kasım Perşembe, TSİ 17:00
Romain Grosjean (Haas), Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Robert Kubica (Williams)
15 Kasım Cuma, TSİ 19:00
Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Toyoharu Tanabe (Honda), Mario Isola (Pirelli), Otmar Szafnauer (Racing Point), Christian Horner (Red Bull)
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Bu Haber Hakkında
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|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Brezilya GP basın toplantısı programı açıklandı
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