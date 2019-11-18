"Brezilya GP %99 Interlagos'ta kalacak"

Sao Paulo'nun sözleşmesi 2020'nin sonunda bitiyor ve yarışın geleceği henüz belli değil.

F1'in şefleri Rio'daki yeni bir pist için Brezilyalı yeterliliklerle görüştü ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da bu projeyi destekliyor.

Ancak Rohonyi, Rio'nun F1'e ev sahipliği yapma ihtimalini düşük buluyor.

Motorsport.com'a konuşan Rohonyi, "Formula 1 ya burada kalacak ya da Brezilya Grand Prix'si yapılmayacak. “Güvenimin devlet başkanımız ile aynı oran yani %99."

"Rio de Janiero hakkında bir şey bilmiyorum ve bu yüzden yorum yapamam. Bildiğim tek şey oranın ağaçlar ve hayvanları içeren bir arazi olduğu. Şimdiye kadar ağaçlar ve hayvanlarla dolu bir arazi var."

"Yani 2021'de orada bir etkinlik yapılmasının fiziksel olarak imkansız olduğuna inanıyorum. Ama buna katılmayan insanlar da var."

"Rio, devlet başkanın desteğiyle bir seçenek haline geldi ve Bolsonaro %99 Rio de Janeiro'nun F1'e ev sahipliği yapacağını söylerken yanında Chase Carey vardı. Bugün öyle değildi." dedi.

Rio daha önce 1978'in yanı sıra 1981-1989 yılları arasında F1'e ev sahipliği yaptı. Ancak bu yarışlar ev sahipliği yapan Jacarepagua pisti sonrasında yıkıldı.

Rohonyi, Rio Motorpark pistinin yakında hazır olabileceğini söyleyen Bolsonaro'nun yanlış şekilde yönlendirildiğini de söyledi.

"Bunu söylemesi için hiçbir sebebi yokken, insanlar tarafından kötü şekilde bunu söyleme itildi. 2021'de Formula 1 yarışına ev sahiliği yapabilmek için o yılın mayıs ayına kadar pistin hazır olması gerekiyor. 2019'un sonundayız ve bunun için sadece 16 ay var."

Rohonyi, Brezilya'nın geleceğinin gelecek yılın başında belli olmasını ve 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşma yapabileceğini söyledi.

"Bizim için oldukça iyi bir kontrat dönemi. Kısa vadeli sözleşmelerle çalışmak zor. Büyük şirketler uzun vadeli planlamalar yapıyorlar. Mesela Heineken'in en büyük pazarı Brezilya ve bu çocuklar iki ya da üç yıllığına çalışmıyor."

Carey ise Brezilya GP hafta sonunda F1'in tüm seçeneklere baktığını dile getirdi.

"İlgilendiğimi şeyler var ve ilgi gösteren birden fazla taraf var. Kesinlikle Brezilya'da uzun süre yarışmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Genel anlamda belirli bir son tarih yok. Prensip olarak yaz aylarında gelecek sezonun programını açıklarız."