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Formula 1 / Brezilya GP / Antrenman raporu

Brezilya GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.026 saniye önünde lider!

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Brezilya GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.026 saniye önünde lider!
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 16:01

2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Antrenman seansı kuru zeminde geçti ve şartlar düne göre çok daha iyiydi. Pist sıcaklığı bir noktada 40 dereceye kadar çıkarken, seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı.

Daniil Kvyat ilk virajda blokaj yaşayıp ikinci virajı kesmek zorunda kalırken, Sergio Perez'in Romain Grosjean'ı engellemesi Fransız sürücünün tepki göstermesine neden oldu. Ayrıca son dakikalarda Carlos Sainz, Charles Leclerc'in önüne çıkıp Monakolu sürücünün hızlı tura başlamasına engel oldu. Hamilton da son dakikalarda güç kaybı yaşadığını belirtti.

Başlangıçta favoriler 1:09'lu dereceler yaptılar ancak Mercedes pilotu ve 2019 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yumuşak lastiklerle 1:08.320 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Red Bull pilotu Max Verstappen güçlü performansını devam ettirirken 1:08.346'lık derecesiyle, Hamilton'ın 0.026 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:08.611'lik derecesiyle 0.291 saniye geride üçüncü olurken, takım arkadaşı Sebastian Vettel onu sadece 0.053 saniye geride dördüncü sıradan takip etti.

Red Bull pilotu Alex Albon, 0.816 saniye geride beşinci en iyi dereceyi yaparken, onun da 0.065 saniye gerisinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas yer aldı.

Orta grubun en iyisi Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat'tı.

Rus pilot 1:09.415'le yedinci olurken, sadece 0.047 saniye gerisinde Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yer aldı.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz ise ilk onu tamamladı.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 11. en iyi dereceyi yaparken, Toro Rosso pilotu Pierre Gasly 12., Renault pilotu Nico Hulkenberg 13. ve Haas'tan Kevin Magnussen 14. oldu.

Daniel Ricciardo, Renault ile ancak 15. olabilirken, son beş sırada Haas'tan Romain Grosjean, Racing Point'ten Sergio Perez ile Lance Stroll ve Williams'tan George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

7. Kvyat ile 16. Grosjean arasında 0.4 saniyeden daha az fark olması dikkat çekti.

Tüm sürücüler en iyi turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 17 1'08.320    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 18 1'08.346 0.026 0.026
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 20 1'08.611 0.291 0.265
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari 22 1'08.664 0.344 0.053
5 Thailand Alexander Albon Red Bull 17 1'09.136 0.816 0.472
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes 20 1'09.201 0.881 0.065
7 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 22 1'09.415 1.095 0.214
8 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 1'09.462 1.142 0.047
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 18 1'09.585 1.265 0.123
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 21 1'09.588 1.268 0.003
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 21 1'09.619 1.299 0.031
12 France Pierre Gasly Toro Rosso 19 1'09.625 1.305 0.006
13 Germany Nico Hulkenberg Renault 17 1'09.650 1.330 0.025
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 18 1'09.713 1.393 0.063
15 Australia Daniel Ricciardo Renault 17 1'09.761 1.441 0.048
16 France Romain Grosjean Haas 20 1'09.798 1.478 0.037
17 Mexico Sergio Perez Racing Point 19 1'09.995 1.675 0.197
18 Canada Lance Stroll Racing Point 16 1'10.312 1.992 0.317
19 United Kingdom George Russell Williams 19 1'10.843 2.523 0.531
20 Poland Robert Kubica Williams 23 1'11.205 2.885 0.362
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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