Brezilya GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.026 saniye önünde lider!

Antrenman seansı kuru zeminde geçti ve şartlar düne göre çok daha iyiydi. Pist sıcaklığı bir noktada 40 dereceye kadar çıkarken, seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı.

Daniil Kvyat ilk virajda blokaj yaşayıp ikinci virajı kesmek zorunda kalırken, Sergio Perez'in Romain Grosjean'ı engellemesi Fransız sürücünün tepki göstermesine neden oldu. Ayrıca son dakikalarda Carlos Sainz, Charles Leclerc'in önüne çıkıp Monakolu sürücünün hızlı tura başlamasına engel oldu. Hamilton da son dakikalarda güç kaybı yaşadığını belirtti.

Başlangıçta favoriler 1:09'lu dereceler yaptılar ancak Mercedes pilotu ve 2019 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yumuşak lastiklerle 1:08.320 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Red Bull pilotu Max Verstappen güçlü performansını devam ettirirken 1:08.346'lık derecesiyle, Hamilton'ın 0.026 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:08.611'lik derecesiyle 0.291 saniye geride üçüncü olurken, takım arkadaşı Sebastian Vettel onu sadece 0.053 saniye geride dördüncü sıradan takip etti.

Red Bull pilotu Alex Albon, 0.816 saniye geride beşinci en iyi dereceyi yaparken, onun da 0.065 saniye gerisinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas yer aldı.

Orta grubun en iyisi Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat'tı.

Rus pilot 1:09.415'le yedinci olurken, sadece 0.047 saniye gerisinde Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yer aldı.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz ise ilk onu tamamladı.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen 11. en iyi dereceyi yaparken, Toro Rosso pilotu Pierre Gasly 12., Renault pilotu Nico Hulkenberg 13. ve Haas'tan Kevin Magnussen 14. oldu.

Daniel Ricciardo, Renault ile ancak 15. olabilirken, son beş sırada Haas'tan Romain Grosjean, Racing Point'ten Sergio Perez ile Lance Stroll ve Williams'tan George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

7. Kvyat ile 16. Grosjean arasında 0.4 saniyeden daha az fark olması dikkat çekti.

Tüm sürücüler en iyi turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Seans sonucu: