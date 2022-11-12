Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

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Sprint hafta sonu olması nedeniyle bu hafta sonu sadece iki antrenman seansı yapıldı. İlk antrenman seansı dün gerçekleştirilirken ikinci ve son antrenman seansı az önce tamamlandı.

Dünkü sıralama seansının yağmur altında gerçekleştirilmesinin ardından bugünkü antrenman seansı kuru zeminde gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 51 derece civarındaydı.

Parc ferme kuralları nedeniyle bu antrenmanda araç ayarlarıyla oynanamadı, dolayısıyla hiçbir takım sprint öncesi risk almak istemedi. Uzun sürüşlere ağırlık verilen seansta tek aksiyon, Nicholas Latifi'nin 3. sektörde önden kayma yaşayarak çimlere çıkması ve sarı bayraklara sebep olmsaıydı.

Kuru zemin şartlarına rağmen klasman normalde olanlara göre oldukça farklıydı. 1:14.604 ile seansın yarı noktasında liderliğe ulaşan Alpine pilotu Ocon, seansın kalan kısmında yerini korudu ve 2. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, Ocon'un 0.18 sn gerisinde ikinci olurken onu George Russell ve Fernando Alonso takip ettiler.

Şampiyon Max Verstappen, ikinci antrenman seansında 5. olurken, onun arkasında Lewis Hamilton ve Pierre Gasly yer aldılar.

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda Kevin Magnussen ile sürpriz yapan Haas, antrenman seansında da fena olmayan bir performans sergiledi. Sprint yarışına son sıradan başlayacak olan Mick Schumacher 8. olurken onu pole pozisyonundan başlayacak takım arkadaşı Kevin Magnussen takip etti.

İlk 10'u McLaren'dan Lando Norris tamamlarken Ferrari pilotları ilk 10'a giremediler. Carlos Sainz 11. olurken Charles Leclerc 13. oldu. Onların arasında ise AlphaTauri'den Yuki Tsunoda yer aldı.

Daniel Ricciardo antrenmanları 14. sırada tamamlarken onu Valtteri Bottas ve Nicholas Latifi takip ettiler. Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel ancak 17 ve 18. olabildiler. Aston Martin pilotları, 41 turla seansın en çalışkan isimleri oldular.

Süper lisans puanı için Williams'ta Alex Albon'un yerine piste çıkan Logan Sargeant, son sırada seansı tamamladı.

Sprint yarışı Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak.