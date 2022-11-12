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Formula 1 / São Paulo GP Antrenman raporu

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
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Sprint hafta sonu olması nedeniyle bu hafta sonu sadece iki antrenman seansı yapıldı. İlk antrenman seansı dün gerçekleştirilirken ikinci ve son antrenman seansı az önce tamamlandı.

Dünkü sıralama seansının yağmur altında gerçekleştirilmesinin ardından bugünkü antrenman seansı kuru zeminde gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı ise 51 derece civarındaydı.

Parc ferme kuralları nedeniyle bu antrenmanda araç ayarlarıyla oynanamadı, dolayısıyla hiçbir takım sprint öncesi risk almak istemedi. Uzun sürüşlere ağırlık verilen seansta tek aksiyon, Nicholas Latifi'nin 3. sektörde önden kayma yaşayarak çimlere çıkması ve sarı bayraklara sebep olmsaıydı.

Kuru zemin şartlarına rağmen klasman normalde olanlara göre oldukça farklıydı. 1:14.604 ile seansın yarı noktasında liderliğe ulaşan Alpine pilotu Ocon, seansın kalan kısmında yerini korudu ve 2. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, Ocon'un 0.18 sn gerisinde ikinci olurken onu George Russell ve Fernando Alonso takip ettiler.

Şampiyon Max Verstappen, ikinci antrenman seansında 5. olurken, onun arkasında Lewis Hamilton ve Pierre Gasly yer aldılar.

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda Kevin Magnussen ile sürpriz yapan Haas, antrenman seansında da fena olmayan bir performans sergiledi. Sprint yarışına son sıradan başlayacak olan Mick Schumacher 8. olurken onu pole pozisyonundan başlayacak takım arkadaşı Kevin Magnussen takip etti.

İlk 10'u McLaren'dan Lando Norris tamamlarken Ferrari pilotları ilk 10'a giremediler. Carlos Sainz 11. olurken Charles Leclerc 13. oldu. Onların arasında ise AlphaTauri'den Yuki Tsunoda yer aldı.

Daniel Ricciardo antrenmanları 14. sırada tamamlarken onu Valtteri Bottas ve Nicholas Latifi takip ettiler. Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel ancak 17 ve 18. olabildiler. Aston Martin pilotları, 41 turla seansın en çalışkan isimleri oldular.

Süper lisans puanı için Williams'ta Alex Albon'un yerine piste çıkan Logan Sargeant, son sırada seansı tamamladı.

Sprint yarışı Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Esteban Ocon 28 1'14.604     207.929
2 Mexico Sergio Perez 36 1'14.788 0.184 0.184 207.418
3 United Kingdom George Russell 31 1'14.916 0.312 0.128 207.063
4 Spain Fernando Alonso 29 1'15.049 0.445 0.133 206.696
5 Netherlands Max Verstappen 30 1'15.098 0.494 0.049 206.562
6 United Kingdom Lewis Hamilton 33 1'15.137 0.533 0.039 206.454
7 France Pierre Gasly 32 1'15.636 1.032 0.499 205.092
8 Germany Mick Schumacher 40 1'15.684 1.080 0.048 204.962
9 Denmark Kevin Magnussen 38 1'15.815 1.211 0.131 204.608
10 United Kingdom Lando Norris 25 1'15.851 1.247 0.036 204.511
11 Spain Carlos Sainz Jr. 38 1'15.856 1.252 0.005 204.497
12 Japan Yuki Tsunoda 32 1'15.865 1.261 0.009 204.473
13 Monaco Charles Leclerc 37 1'15.868 1.264 0.003 204.465
14 Australia Daniel Ricciardo 28 1'15.994 1.390 0.126 204.126
15 Finland Valtteri Bottas 34 1'16.047 1.443 0.053 203.984
16 Canada Nicholas Latifi 34 1'16.181 1.577 0.134 203.625
17 Canada Lance Stroll 43 1'16.263 1.659 0.082 203.406
18 Germany Sebastian Vettel 44 1'16.400 1.796 0.137 203.041
19 China Guan Yu Zhou 37 1'16.468 1.864 0.068 202.861
20 United States Logan Sargeant 28 1'16.480 1.876 0.012 202.829
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