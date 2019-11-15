Brezilya GP 2. antrenman: Vettel lider, Ferrari 1-2

İkinci antrenman seansı, ilkine kıyasla kuru zeminde geçti ve zaman zaman yağmur atıştırsa da, herkes kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptı.

Seans biraz olaylı başladı.

Robert Kubica, henüz altıncı dakikada büyük bir kaza yaparak seansa erken veda etti.

Charles Leclerc küçük bir DRS problemi yaşarken, Daniil Kvyat seans içerisinde spin attı.

Antonio Giovinazzi'nin güç kaybı yaşadığı seansta, Pierre Gasly'nin aracından dumanlar yükseldi ve aracını kenara çekerek seansı erken noktaladı.

Son anlarda bu kez Toro Rosso'nun diğer pilotu Daniil Kvyat'ın aracından dumanlar yükseldi ve aracın arka tarafından alevler yükseldi.

Seans bundan ötürü kırmızı bayrakla noktalandı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Ferrari pilotları zirvede yer aldı. Sebastian Vettel 1:09.217'lik derecesiyle, takım arkadaşı Charles Leclerc'in 0.021 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Leclerc ikinci ve Red Bull pilotu Max Verstappen 0.134 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes pilotları arasında en iyisi, 1:09.373'lük derecesiyle Valtteri Bottas'tı ve seansı dördüncü bitirdi.

Fin pilotun 0.067 saniye gerisinde takım arkadaşı Lewis Hamilton yer alırken, Haas'ta Kevin Magnussen iyi bir seans geçirip altıncı oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo yedinci, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen sekizinci ve ilk seansta kaza yapan Alex Albon dokuzuncu oldu.

İlk onu McLaren'dan Carlos Sainz tamamladı.

Renault'da Nico Hulkenberg 11. sırada yer alırken, Toro Rosso'da Pierre Gasly 12., Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi 13. ve Toro Rosso'dan Daniil Kvyat 14. oldu.

Sergio Perez'in 15. olduğu seansta, Romain Grosjean 16. sırada kendisine yer buldu.

Son dört sırada Lance Stroll, hızlı turunda trafiğe takılan Lando Norris ve George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

3. antrenman seansı cumartesi TSİ 18:00'de başlayacak.

2. antrenman sonucu: