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Formula 1 / Brezilya GP / Antrenman raporu

Brezilya GP 2. antrenman: Vettel lider, Ferrari 1-2

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Brezilya GP 2. antrenman: Vettel lider, Ferrari 1-2
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 19:33

2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya GP öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansı, ilkine kıyasla kuru zeminde geçti ve zaman zaman yağmur atıştırsa da, herkes kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptı.

Seans biraz olaylı başladı.

Robert Kubica, henüz altıncı dakikada büyük bir kaza yaparak seansa erken veda etti.

Charles Leclerc küçük bir DRS problemi yaşarken, Daniil Kvyat seans içerisinde spin attı.

Antonio Giovinazzi'nin güç kaybı yaşadığı seansta, Pierre Gasly'nin aracından dumanlar yükseldi ve aracını kenara çekerek seansı erken noktaladı.

Son anlarda bu kez Toro Rosso'nun diğer pilotu Daniil Kvyat'ın aracından dumanlar yükseldi ve aracın arka tarafından alevler yükseldi.

Seans bundan ötürü kırmızı bayrakla noktalandı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Ferrari pilotları zirvede yer aldı. Sebastian Vettel 1:09.217'lik derecesiyle, takım arkadaşı Charles Leclerc'in 0.021 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Leclerc ikinci ve Red Bull pilotu Max Verstappen 0.134 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes pilotları arasında en iyisi, 1:09.373'lük derecesiyle Valtteri Bottas'tı ve seansı dördüncü bitirdi.

Fin pilotun 0.067 saniye gerisinde takım arkadaşı Lewis Hamilton yer alırken, Haas'ta Kevin Magnussen iyi bir seans geçirip altıncı oldu.

Renault pilotu Daniel Ricciardo yedinci, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen sekizinci ve ilk seansta kaza yapan Alex Albon dokuzuncu oldu.

İlk onu McLaren'dan Carlos Sainz tamamladı.

Renault'da Nico Hulkenberg 11. sırada yer alırken, Toro Rosso'da Pierre Gasly 12., Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi 13. ve Toro Rosso'dan Daniil Kvyat 14. oldu.

Sergio Perez'in 15. olduğu seansta, Romain Grosjean 16. sırada kendisine yer buldu.

Son dört sırada Lance Stroll, hızlı turunda trafiğe takılan Lando Norris ve George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

3. antrenman seansı cumartesi TSİ 18:00'de başlayacak.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 30 1'09.217    
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'09.238 0.021 0.021
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 33 1'09.351 0.134 0.113
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 37 1'09.373 0.156 0.022
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 39 1'09.440 0.223 0.067
6 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 38 1'10.143 0.926 0.703
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 32 1'10.194 0.977 0.051
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 39 1'10.210 0.993 0.016
9 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 31 1'10.275 1.058 0.065
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 38 1'10.310 1.093 0.035
11 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 31 1'10.325 1.108 0.015
12 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 26 1'10.352 1.135 0.027
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 36 1'10.419 1.202 0.067
14 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 34 1'10.424 1.207 0.005
15 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 31 1'10.443 1.226 0.019
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 38 1'10.504 1.287 0.061
17 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 33 1'10.568 1.351 0.064
18 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 41 1'10.700 1.483 0.132
19 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 36 1'11.818 2.601 1.118
20 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 2      
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Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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