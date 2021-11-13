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Formula 1 / Brezilya GP Antrenman raporu

Brezilya GP 2. antrenman: Alonso, Alpine ile en hızlısı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Alpine pilotu Fernando Alonso ilk sırada tamamladı.

Brezilya GP 2. antrenman: Alonso, Alpine ile en hızlısı

Sezonun son sprint hafta sonuna ev sahipliği yapan Interlagos'ta, hafta sonunun son antrenman seansı cumartesi sabah gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığı 19 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı düne göre daha yüksekti ve 51 dereceye kadar çıktı.

Sürücüler, 2. antrenman seansında, sıralama turları cuma günü akşam gerçekleştiği için tek tur performansına odaklanmak yerine uzun sürüşlere yapmayı tercih ettiler.

Bu kapsamda dereceler, cuma gününe kıyasla çok daha düşüktü. Seansın ilk bölümünde bazı isimler garajda kalmayı seçerken, bazı isimler hemen piste çıkıp uzun sürüşler yaptı.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı. Sadece Mick Schumacher'in kısa bir pist dışı ziyareti vardı ve ayrıca lastiklerini kilitleyen isimler oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın ilk bölümü geride kalırken 1:12.102 ile en hızlı zaman turunu yapmayı başardı. Bu derece, son 20 dakikaya kadar en tepede kaldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonrasında Alpine sürücüsü Fernando Alonso, yeni set yumuşak lastikle piste çıktı ve 1:11.238 yaparak, en iyi dereceyi 1:12'nin altına indirdi.

Seansın kalan bölümünde Alonso'nun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve İspanyol pilot, ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

Alonso böylelikle, bu yıl ilk kez kuru zemindeki bir seansı lider tamamladı.

Verstappen, daha boş depoyla turlayan Alonso'nun turundan 0.864 saniye yavaş kalmasının ardından ikinci olurken, Mercedes'ten Valtteri Bottas, bitime saniyeler kala 1:12.355 yaptı yaptı ve 2. antrenman seansını üçüncü sırada tamamladı.

Alpine'in diğer pilotu Esteban Ocon 1.169 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle her iki Alpine sürücüsü de ilk dörde girmiş oldu.

Lewis Hamilton seansın son kısmında 1:12.741 yaparak, takım arkadaşının 0.386 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Red Bull sürücüsü Sergio Perez, uzun sürüşlerde genel olarak Verstappen'le benzer tempoya sahipti ancak antrenman turlarını takım arkadaşının 0.801 saniye gerisinde altıncı sırada tamamladı.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de daha boş depoyla sürüş yapan isimlerden biriydi ve 1:12.997'lik turuyla, Perez'in sadece 0.094 saniye ardında yedinci oldu.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu sıralarda yer aldılar. Sainz, lider Alonso'dan 1.840 saniye yavaş kalırken Leclerc de kendisini 0.021 saniye geriden takip etti.

İlk onu Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen tamamladı. Fin sürücü, Alonso'dan 2.117 saniye yavaş kaldı..

Lance Stroll, seansı 11. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Sebastian Vettel seansın en çalışkan ismiydi ve 42 tur attığı seansı 17. sırada bitirdi.

McLaren'dan Daniel Ricciardo ve Lando Norris, sırasıyla 13. ve 14. olurken, onları AlphaTauri'den Pierre Gasly takip etti.

George Russell'ın Williams ile 14. olduğu seansta, Yuki Tsunoda 16. oldu. Son üç sırada ise Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Perez, Leclerc, Norris, Russell, Tsunoda, Vettel ve Latifi en hızlı turunu orta lastikle atarken, diğer tüm sürücüler yumuşak lastiği kullandı.

Sprint sıralama yarışı bugün 22:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'11.238  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 26 1'12.102 0.864
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 24 1'12.355 1.117
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'12.407 1.169
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'12.741 1.503
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 29 1'12.903 1.665
7 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 37 1'12.997 1.759
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 31 1'13.078 1.840
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 33 1'13.099 1.861
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 39 1'13.355 2.117
11 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 41 1'13.426 2.188
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'13.448 2.210
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'13.581 2.343
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 32 1'13.608 2.370
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'13.615 2.377
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 38 1'13.726 2.488
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 42 1'13.747 2.509
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 24 1'14.025 2.787
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 40 1'14.066 2.828
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 37 1'14.909 3.671
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