Brezilya GP: 1. antrenman seansının lideri Perez, ilk altı 0.2 sn içerisinde!
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Brezilya GP'de ilk ve Sprint olması nedeniyle en önemli antrenman seansı Red Bull pilotu Sergio Perez liderliğinde tamamlandı.
Sezonun 3. ve son Sprint formatı, bu hafta sonu Brezilya GP'de uygulanacak. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek sıralama seansı öncesinde takımların ve pilotların hazırlanmak için tek bir antrenman seansları vardı.
Bir saat süren birinci antrenman seansında hava sıcaklığı 23 dereceyken, pist sıcaklığı 47 dereceye kadar ulaştı ve sakin bir antrenman seansı geride kaldı.
Seansın başında bir ara Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas liderken çok geçmeden liderlik şampiyon Max Verstappen'e geçti. Sonrasında ise Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, yumuşak lastiklerle en hızlı turu attı ve uzun sürüşlere geçti.
Son dakikalarda dereceler iyileşse de, Perez, 1:11.853'lük derecesiyle ilk antrenman seansının en hızlı ismi oldu.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, son hızlı turuyla Red Bull pilotlarının arasına girmeyi başardı. Leclerc'in derecesi Perez'in derecesinden 0.004 sn yavaş, Verstappen'in derecesinden ise 0.004 sn daha hızlıydı.
Carlos Sainz, liderin 0.186 sn gerisinde dördüncü olurken onu Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell takip ettiler. Kısa olan Interlagos pistinde ilk altı sürücü 0.2 sn içerisinde yer aldı.
Orta grup mücadelesinde en hızlı isim, Formula 1'e veda etmeye hazırlanan Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'di. Vettel'in derecesi, liderden 0.3 sn daha yavaştı.
Geleceği belirsizliğini koruyan Haas pilotu Mick Schumacher, lider Perez'in 0.46 sn gerisinde 8. olarak oldukça iyi bir sonuç elde ederken ilk onu Valtteri Bottas ve men cezası almayla karşı karşıya olan Pierre Gasly tamamladılar.
Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon 11 ve 13. olurken onların arasında Williams'tan Alex Albon yer aldı.
Aston Martin'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, takım arkadaşı Vettel'in 0.6 sn gerisinde ancak 14. olabildi.
McLaren, Brezilya'daki ilk antrenman seansının sonunda zaman tablosunda oldukça geride kaldı. Perşembe günü gıda zehirlenmesi nedeniyle basın toplantılarına katılamayan ancak bugün padoğa geri dönen Lando Norris 15. olurken takımla son iki yarışa çıkacak olan Daniel Ricciardo son sırada kaldı.
Sprint hafta sonu olması nedeniyle bugün ikinci antrenman yapılmayacak. Onun yerine yapılacak olan sıralama seansı, Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sergio Perez
|29
|1'11.853
|215.890
|2
|Charles Leclerc
|31
|1'11.857
|0.004
|0.004
|215.878
|3
|Max Verstappen
|28
|1'11.861
|0.008
|0.004
|215.866
|4
|Carlos Sainz Jr.
|30
|1'12.039
|0.186
|0.178
|215.333
|5
|Lewis Hamilton
|25
|1'12.040
|0.187
|0.001
|215.330
|6
|George Russell
|24
|1'12.055
|0.202
|0.015
|215.285
|7
|Sebastian Vettel
|30
|1'12.157
|0.304
|0.102
|214.981
|8
|Mick Schumacher
|27
|1'12.314
|0.461
|0.157
|214.514
|9
|Valtteri Bottas
|31
|1'12.466
|0.613
|0.152
|214.064
|10
|Pierre Gasly
|32
|1'12.467
|0.614
|0.001
|214.061
|11
|Fernando Alonso
|25
|1'12.554
|0.701
|0.087
|213.804
|12
|Alexander Albon
|29
|1'12.633
|0.780
|0.079
|213.572
|13
|Esteban Ocon
|30
|1'12.705
|0.852
|0.072
|213.360
|14
|Lance Stroll
|26
|1'12.759
|0.906
|0.054
|213.202
|15
|Lando Norris
|28
|1'12.955
|1.102
|0.196
|212.629
|16
|Kevin Magnussen
|25
|1'12.997
|1.144
|0.042
|212.507
|17
|Nicholas Latifi
|32
|1'13.019
|1.166
|0.022
|212.443
|18
|Guan Yu Zhou
|30
|1'13.115
|1.262
|0.096
|212.164
|19
|Yuki Tsunoda
|32
|1'13.347
|1.494
|0.232
|211.493
|20
|Daniel Ricciardo
|28
|1'13.359
|1.506
|0.012
|211.458
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