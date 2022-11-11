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Formula 1 / São Paulo GP Antrenman raporu

Brezilya GP: 1. antrenman seansının lideri Perez, ilk altı 0.2 sn içerisinde!

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Brezilya GP'de ilk ve Sprint olması nedeniyle en önemli antrenman seansı Red Bull pilotu Sergio Perez liderliğinde tamamlandı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Brezilya GP: 1. antrenman seansının lideri Perez, ilk altı 0.2 sn içerisinde!
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Sezonun 3. ve son Sprint formatı, bu hafta sonu Brezilya GP'de uygulanacak. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek sıralama seansı öncesinde takımların ve pilotların hazırlanmak için tek bir antrenman seansları vardı.

Bir saat süren birinci antrenman seansında hava sıcaklığı 23 dereceyken, pist sıcaklığı 47 dereceye kadar ulaştı ve sakin bir antrenman seansı geride kaldı.

Seansın başında bir ara Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas liderken çok geçmeden liderlik şampiyon Max Verstappen'e geçti. Sonrasında ise Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, yumuşak lastiklerle en hızlı turu attı ve uzun sürüşlere geçti.

Son dakikalarda dereceler iyileşse de, Perez, 1:11.853'lük derecesiyle ilk antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son hızlı turuyla Red Bull pilotlarının arasına girmeyi başardı. Leclerc'in derecesi Perez'in derecesinden 0.004 sn yavaş, Verstappen'in derecesinden ise 0.004 sn daha hızlıydı.

Carlos Sainz, liderin 0.186 sn gerisinde dördüncü olurken onu Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell takip ettiler. Kısa olan Interlagos pistinde ilk altı sürücü 0.2 sn içerisinde yer aldı.

Orta grup mücadelesinde en hızlı isim, Formula 1'e veda etmeye hazırlanan Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'di. Vettel'in derecesi, liderden 0.3 sn daha yavaştı.

Geleceği belirsizliğini koruyan Haas pilotu Mick Schumacher, lider Perez'in 0.46 sn gerisinde 8. olarak oldukça iyi bir sonuç elde ederken ilk onu Valtteri Bottas ve men cezası almayla karşı karşıya olan Pierre Gasly tamamladılar.

Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon 11 ve 13. olurken onların arasında Williams'tan Alex Albon yer aldı.

Aston Martin'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, takım arkadaşı Vettel'in 0.6 sn gerisinde ancak 14. olabildi.

McLaren, Brezilya'daki ilk antrenman seansının sonunda zaman tablosunda oldukça geride kaldı. Perşembe günü gıda zehirlenmesi nedeniyle basın toplantılarına katılamayan ancak bugün padoğa geri dönen Lando Norris 15. olurken takımla son iki yarışa çıkacak olan Daniel Ricciardo son sırada kaldı.

Sprint hafta sonu olması nedeniyle bugün ikinci antrenman yapılmayacak. Onun yerine yapılacak olan sıralama seansı, Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 29 1'11.853     215.890
2 Monaco Charles Leclerc 31 1'11.857 0.004 0.004 215.878
3 Netherlands Max Verstappen 28 1'11.861 0.008 0.004 215.866
4 Spain Carlos Sainz Jr. 30 1'12.039 0.186 0.178 215.333
5 United Kingdom Lewis Hamilton 25 1'12.040 0.187 0.001 215.330
6 United Kingdom George Russell 24 1'12.055 0.202 0.015 215.285
7 Germany Sebastian Vettel 30 1'12.157 0.304 0.102 214.981
8 Germany Mick Schumacher 27 1'12.314 0.461 0.157 214.514
9 Finland Valtteri Bottas 31 1'12.466 0.613 0.152 214.064
10 France Pierre Gasly 32 1'12.467 0.614 0.001 214.061
11 Spain Fernando Alonso 25 1'12.554 0.701 0.087 213.804
12 Thailand Alexander Albon 29 1'12.633 0.780 0.079 213.572
13 France Esteban Ocon 30 1'12.705 0.852 0.072 213.360
14 Canada Lance Stroll 26 1'12.759 0.906 0.054 213.202
15 United Kingdom Lando Norris 28 1'12.955 1.102 0.196 212.629
16 Denmark Kevin Magnussen 25 1'12.997 1.144 0.042 212.507
17 Canada Nicholas Latifi 32 1'13.019 1.166 0.022 212.443
18 China Guan Yu Zhou 30 1'13.115 1.262 0.096 212.164
19 Japan Yuki Tsunoda 32 1'13.347 1.494 0.232 211.493
20 Australia Daniel Ricciardo 28 1'13.359 1.506 0.012 211.458
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