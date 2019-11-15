Brezilya GP 1. antrenman: Albon, ıslak zeminde kaza yapmasına rağmen lider!
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya GP öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Red Bull pilotu Alex Albon en hızlı isim oldu.
Brezilya'da gece ve sabah saatlerinde yağan yağmurdan ötürü seansın başlangıcında pist oldukça ıslaktı.
Sürücüler ilk bölümde mavi logolu yağmur lastiğiyle sürüş yaptılar ve sonrasında pist kurumaya başlayınca yeşil logolu geçiş lastiğine geçiş yaptılar.
Pist kurudukça dereceler hızlandı ve başlangıçta Ferrari pilotları ilk iki sırada yer alsa da, önce Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve ardından da 1:16.142 yapan Red Bull sürücüsü Alex Albon liderliğe yükseldi.
Son beş dakikaya girilirken pilotlar kuru zemin lastiklerine geçmeye başladılar. Max Verstappen kuru zemin lastiklerine geçmesinin ardından ilk virajda spin attı. Aynı saniyelerde Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat da spin attı.
Kısa bir süre sonra da bu kez Albon kuru zemin lastikleriyle aracının kontrolünü kaybetti ve 12. virajda bariyerlere çarptı. Bundan ötürü de seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Seans erken tamamlanınca, kuru zemin lastiklerine geçen pilotlar derecesini geliştiremedi ve Albon seansın en hızlı ismi oldu.
Bottas, Mercedes'le Albon'ın en yakın takipçisiydi ve 0.551 saniye geride ikinci sırada yer aldı.
Ferrari'den Sebastian Vettel'in 0.899 saniye geride üçüncü olduğu seansta takım arkadaşı Charles Leclerc 0.244 saniye gerisinde dördüncü oldu.
McLaren'dan Carlos Sainz 1:17.786'lık derecesiyle 1.644 saniye geride beşinci olurken, Renault pilotları Nico Hulkenberg ile Daniel Ricciardo sırasıyla altıncı ile yedinci oldular.
İlk onu Toro Rosso pilotları Pierre Gasly ile Daniil Kvyat'ın yanı sıra McLaren'dan Lando Norris tamamladı.
Williams pilotu George Russell ıslak zeminde 11. olurken, Haas pilotu Kevin Magnussen 12., Racing Point'ten Lance Stroll 13. ve Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi, 14. ile 15. oldu.
Tur zamanı kaydeden son isim olan Nicholas Latifi ise 16. sırada yer aldı.
Romain Grosjean, Sergio Perez, Max Verstappen ve Lewis Hamilton birkaç tur atmalarına rağmen tur zamanı kaydetmediler.
2. antrenman seansı TSİ 21:00'da başlayacak.
1. Antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|9
|1'16.142
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|10
|1'16.693
|0.551
|3
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|13
|1'17.041
|0.899
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|13
|1'17.285
|1.143
|5
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|16
|1'17.786
|1.644
|6
|Nico Hulkenberg
|Renault
|Renault
|8
|1'17.899
|1.757
|7
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|9
|1'17.985
|1.843
|8
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|Honda
|17
|1'18.100
|1.958
|9
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|Honda
|16
|1'18.274
|2.132
|10
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|15
|1'18.559
|2.417
|11
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|18
|1'18.779
|2.637
|12
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|10
|1'19.247
|3.105
|13
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|6
|1'19.414
|3.272
|14
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|12
|1'19.532
|3.390
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|1'19.600
|3.458
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|16
|1'20.010
|3.868
|17
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|3
|18
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|1
|19
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|3
|20
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|3
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Alt-etkinlik
|FP1
|Editör
|Kemal Şengül
Brezilya GP 1. antrenman: Albon, ıslak zeminde kaza yapmasına rağmen lider!
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