Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / Antrenman raporu

Brezilya GP 1. antrenman: Albon, ıslak zeminde kaza yapmasına rağmen lider!

paylaşım
yorumlar
Brezilya GP 1. antrenman: Albon, ıslak zeminde kaza yapmasına rağmen lider!
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 15:32

2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya GP öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Red Bull pilotu Alex Albon en hızlı isim oldu.

Brezilya'da gece ve sabah saatlerinde yağan yağmurdan ötürü seansın başlangıcında pist oldukça ıslaktı.

Sürücüler ilk bölümde mavi logolu yağmur lastiğiyle sürüş yaptılar ve sonrasında pist kurumaya başlayınca yeşil logolu geçiş lastiğine geçiş yaptılar.

Pist kurudukça dereceler hızlandı ve başlangıçta Ferrari pilotları ilk iki sırada yer alsa da, önce Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve ardından da 1:16.142 yapan Red Bull sürücüsü Alex Albon liderliğe yükseldi.

Son beş dakikaya girilirken pilotlar kuru zemin lastiklerine geçmeye başladılar. Max Verstappen kuru zemin lastiklerine geçmesinin ardından ilk virajda spin attı. Aynı saniyelerde Toro Rosso pilotu Daniil Kvyat da spin attı.

Kısa bir süre sonra da bu kez Albon kuru zemin lastikleriyle aracının kontrolünü kaybetti ve 12. virajda bariyerlere çarptı. Bundan ötürü de seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans erken tamamlanınca, kuru zemin lastiklerine geçen pilotlar derecesini geliştiremedi ve Albon seansın en hızlı ismi oldu. 

Bottas, Mercedes'le Albon'ın en yakın takipçisiydi ve 0.551 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Ferrari'den Sebastian Vettel'in 0.899 saniye geride üçüncü olduğu seansta takım arkadaşı Charles Leclerc 0.244 saniye gerisinde dördüncü oldu.

McLaren'dan Carlos Sainz 1:17.786'lık derecesiyle 1.644 saniye geride beşinci olurken, Renault pilotları Nico Hulkenberg ile Daniel Ricciardo sırasıyla altıncı ile yedinci oldular.

İlk onu Toro Rosso pilotları Pierre Gasly ile Daniil Kvyat'ın yanı sıra McLaren'dan Lando Norris tamamladı.

Williams pilotu George Russell ıslak zeminde 11. olurken, Haas pilotu Kevin Magnussen 12., Racing Point'ten Lance Stroll 13. ve Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi, 14. ile 15. oldu.

Tur zamanı kaydeden son isim olan Nicholas Latifi ise 16. sırada yer aldı.

Romain Grosjean, Sergio Perez, Max Verstappen ve Lewis Hamilton birkaç tur atmalarına rağmen tur zamanı kaydetmediler.

2. antrenman seansı TSİ 21:00'da başlayacak.

1. Antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 9 1'16.142  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 10 1'16.693 0.551
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 13 1'17.041 0.899
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 13 1'17.285 1.143
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 16 1'17.786 1.644
6 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 8 1'17.899 1.757
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 9 1'17.985 1.843
8 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 17 1'18.100 1.958
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 16 1'18.274 2.132
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 15 1'18.559 2.417
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 18 1'18.779 2.637
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 10 1'19.247 3.105
13 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 1'19.414 3.272
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 12 1'19.532 3.390
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 18 1'19.600 3.458
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'20.010 3.868
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 3    
18 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1    
19 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3    
20 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 3    
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
FIA, Leclerc'in cezasını doğruladı

Önceki haber

FIA, Leclerc'in cezasını doğruladı

Sonraki haber

Ocon, Abu Dhabi'de Renault aracını sürmek istiyor

Ocon, Abu Dhabi'de Renault aracını sürmek istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.