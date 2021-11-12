Brezilya GP: Sprint yarışı için pole pozisyonu rahat şekilde Hamilton'ın!

Sezonun son sprint sıralama turlarında gözler Mercedes ve Red Bull arasındaki mücadeleye çevrildi. Seans öncesinde genel olarak Max Verstappen'in önde olacağı yorumları vardı fakat Lewis Hamilton üç bölümü de lider tamamlayarak sıralama turlarına damga vurdu.

İngiliz pilot, cumartesi günkü sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

Sprint sıralama yarışı gridi:

Lewis Hamilton, Mercedes, in the cockpit Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Hamilton 0.4 saniye farkla ilk sırada

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Alpine'den Fernando Alonso mücadele etti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, tıpkı ilk iki seansta olduğu gibi üçüncü seansa da çok güçlü başladı.

İngiliz pilot, ilk denemesinde 1:08.107 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıkmayı başardı. Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk denemesinde Lewis Hamilton'ın turundan 0.265 saniye yavaş kalırken, Valtteri Bottas 0.362 saniye geride kaldı.

Sürücüler son anlarda bir başka zaman turu daha attılar ve Hamilton, 1:07.934 yaparak sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

İngiliz pilot, seans boyunca üstün olan taraftı ve 1:08'in altına inebilen tek isim oldu.

Seans boyunca ön lastiklerinde sıkıntı yaşayan ve ön lastiklerin aşırı ısındığını söyleyen Verstappen, 0.438 saniye geride ikinci olurken, Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas 0.535 saniye geride üçüncü oldu. Verstappen böylelikle iki Mercedes'in arasına girmiş oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, Bottas'ın sadece 0.014 saniye ardında kalıp dördüncü olurken, sıralama turlarının yıldızlarından olan Pierre Gasly bir kez daha geride kalanların en iyisi oldu ve 0.843 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Carlos Sainz, Charles Leclerc'e kıyasla daha iyi göründüğü günde, takım arkadaşını 0.134 saniye farkla geçip altıncı olurken, Lando Norris, Daniel Ricciardo ve Fernando Alonso ilk onu tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Hamilton yine lider, Mercedes 1-2!

İkinci bölüm de oldukça heyecanlı başladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk zaman turunda dördüncü virajda pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi ve bir tur daha atmak zorunda kaldı.

İngiliz pilot ikinci denemesinde 1:08.386 yaptı ve en iyi zamanı yaptı. Bu tur son anlara kadar kimse tarafından geçilemedi.

Fakat seanstaki son turunda 1:08.068 yapan Hamilton, kendi derecesini daha da iyileştirerek bu bölümü ilk sırada tamamladı.

Valtteri Bottas bu bölümü 0.358 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, Verstappen 0.431 saniye geride üçüncü ve Charles Leclerc 0.791 saniye geride dördüncü oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon, Fernando Alonso'nun 0.052 saniye ardında kalmasıyla birlikte 11. sırada yer aldı ve ikinci bölümde elendi.

Sebastian Vettel, iyi bir tur çıkarmasına rağmen Ocon'dan 0.2 saniye yavaş kalıp 12. olurken, Yuki Tsunoda son turunda hata yaptı ve 13. sırada yer aldı.

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ise ise ilk 15'i tamamladılar.

İkinci bölüm sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Hamilton lider, Latifi ilk kez Russell'ı geçti

Sıralama turlarının ilk bölümü başlarken hava 15 derece olurken, pist sıcaklığı 26 dereceydi ve sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar. Mercedes pilotları, özellikle de Lewis Hamilton, bu bölümde oldukça hızlıydı.

Hamilton 1:08.733'lük bir zaman turu yakaladı ve 1:09'un altına inen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Valtteri Bottas, Hamilton'ın 0.307 saniye gerisinde ikinci olurken, Carlos Sainz sürpriz şekilde 0.313 saniye geride üçüncü ve Charles Leclerc 0.422 saniye geride dördüncü oldu.

Sergio Perez, bu bölümü Max Verstappen'in önünde beşinci sırada tamamladı.

Lance Stroll, yaptığı hatanın ardından ikinci bölüme kalmayı 0.065 saniye farkla kaçırıp 16. oldu ve ilk bölümde elendi.

Seansın dikkat çekici noktalarından birisi, Nicholas Latifi'nın kariyerinde ilk kez sıralama turlarında George Russell'ı geride bırakmasıydı.

Kanadalı pilot, Russell'ı 0.056 saniye ile geçti ve 17. oldu. Haas pilotu Mick Schumacher 19. olurken, Nikita Mazepin 20. oldu.

Birinci bölüm sonucu: