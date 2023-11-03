Brezilya, 2030 sonuna kadar F1 takviminde!
Formula 1, Brezilya Grand Prix'sinin 2030 sezonunun sonuna kadar Sao Paulo'daki Interlagos pistinde yapılacağını açıkladı.
Şampiyona, uzun yıllardır Interlagos pistine geliyor ve son anlaşma, 2020 yılında yapılmıştı.
2025 yılında sona erecek anlaşma, 2030 sonuna kadar uzatıldı ve böylece ikonik pistlerden birisinin daha geleceği netleşmiş oldu.
Sao Paulo'daki 4,3 kilometrelik pist ilk kez 1972 yılında -şampiyona dışı bir yarış- olarak takvime girmiş, 1973'ten beri de ana şampiyonada yer almıştı.
O zamandan beri Brezilya Grand Prix'si, 1978, 1981-1989 yılları arası hariç Interlagos'ta yapıldı.
Michael Schumacher dört F1 zaferiyle Interlagos'ta en başarılı pilot olurken, onu üç zaferle Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton takip ediyor.
Brezilya Grand Prix'sinin sözleşmesinin uzatılması, Belediye Başkanı Ricardo Nunes liderliğinde Interlagos'a önemli yatırımlar yapılmasının ardından geldi.
Bu yatırımlar arasında pistin, müzik konserleri gibi diğer eğlence türlerine olanak sağlayacak şekilde iyileştirilmesi de yer alıyor.
Belediye Başkanı Nunes, "Yaklaşık 180 ülkede yayınlanan Brezilya Grand Prix'sinin sözleşmesinin yenilenmesi, kentimizin ekonomik ve sosyal etkisi olan büyük etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda küresel bir lider olduğunu doğruluyor." dedi.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leads Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Son Haberler
Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"
Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor" Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar