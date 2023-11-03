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Formula 1 Brezilya GP
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Brezilya, 2030 sonuna kadar F1 takviminde!

Formula 1, Brezilya Grand Prix'sinin 2030 sezonunun sonuna kadar Sao Paulo'daki Interlagos pistinde yapılacağını açıkladı.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Şampiyona, uzun yıllardır Interlagos pistine geliyor ve son anlaşma, 2020 yılında yapılmıştı.

2025 yılında sona erecek anlaşma, 2030 sonuna kadar uzatıldı ve böylece ikonik pistlerden birisinin daha geleceği netleşmiş oldu.

Sao Paulo'daki 4,3 kilometrelik pist ilk kez 1972 yılında -şampiyona dışı bir yarış- olarak takvime girmiş, 1973'ten beri de ana şampiyonada yer almıştı.

O zamandan beri Brezilya Grand Prix'si, 1978, 1981-1989 yılları arası hariç Interlagos'ta yapıldı.

Michael Schumacher dört F1 zaferiyle Interlagos'ta en başarılı pilot olurken, onu üç zaferle Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton takip ediyor.

Brezilya Grand Prix'sinin sözleşmesinin uzatılması, Belediye Başkanı Ricardo Nunes liderliğinde Interlagos'a önemli yatırımlar yapılmasının ardından geldi.

Bu yatırımlar arasında pistin, müzik konserleri gibi diğer eğlence türlerine olanak sağlayacak şekilde iyileştirilmesi de yer alıyor.

Belediye Başkanı Nunes, "Yaklaşık 180 ülkede yayınlanan Brezilya Grand Prix'sinin sözleşmesinin yenilenmesi, kentimizin ekonomik ve sosyal etkisi olan büyük etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda küresel bir lider olduğunu doğruluyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leads Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leads Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

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