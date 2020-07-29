Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Biletler
paylaşım
yorumlar
Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 17:13

Brezilyalı GP organizatörü Tamas Rohonyi, etkinliğin Formula 1 programından kalıcı olarak kaybedilmesi durumunda ülkenin motor sporları geleceğinin acı çekeceği konusunda uyarıyor.

Yarış, 1973'ten beri takvimdeydi. Ancak, bu yılki yarış, mevcut COVID-19 durumu nedeniyle iptal edilen yarışlara katıldı.

F1’in CEO'su Chase Carey, yarışı Rio'daki yeni bir piste taşımayı umuyor, ancak bir anlaşmanın gerçekleşmesi veya pistin inşası konusunda ilerleme kaydedilmedi. Ayrıca pist için ayrılan arazi korunduğu için hâlâ resmi onay gerekiyor.

Rohonyi, Interlagos'ta yarışı devam ettirmek için yeni bir anlaşma yapılmadığı takdirde, ülkenin yarış geleceğinin zarar görebileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Rohonyi, "Pek çok kişi buna bağlı, sadece F1 değil, diğer tüm kategoriler aynı şekilde. Burada sahip olduğumuz gelenek sayesinde önemli bir yer olduğuna inanıyorum. Brezilyalı sürücülere bakarsanız, F1'de sekiz kez şampiyon oldular."

“Brezilya ASN başkanıyla konuştum ve bana 'Yarışı kaybederseniz, Brezilya motor sporları önümüzdeki 40 yıl içinde bitecek' dedi.  Çünkü kart kullanan tüm bu çocuklar, bir gün F1'e gitmek istiyorlar. Ama artık bunu yapmayı bırakacaklar.” dedi.

Felipe Massa'nın emekli olduğu 2017 yılından bu yana gridde Brezilyalı bir pilot yer almıyor.

Rohonyi, “Biliyorsunuz, Fransa Açık'ı birden fazla kez kazanan çok iyi bir tenisçi Gustavo Kuerten vardı. Bu adam gerçekten Roland Garros'ta büyük bir yıldız haline geldiğinde, onlarca çocuk tenis oynuyordu. Artık orada olmadığı andan itibaren tüm çocuklar tekrar futbol oynamaya gittiler.” dedi.

Alakalı video

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

Önceki haber

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP Biletler
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
48dk

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Heidfeld: "Vettel zorlu bir kararla karşı karşıya"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Heidfeld: "Vettel zorlu bir kararla karşı karşıya"

Son Haberler

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir
F1 Formula 1 / Son dakika
48dk

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor
F1 Formula 1 / Nostalji
2s

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

2
Formula 1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

2s
3
Formula 1

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

48dk
4
Formula 1

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

1s
5
Formula 1

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Son Videolar

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Son Haberler

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir
F1

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
F1

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor
F1

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
F1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
F1

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.