Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Yarış, 1973'ten beri takvimdeydi. Ancak, bu yılki yarış, mevcut COVID-19 durumu nedeniyle iptal edilen yarışlara katıldı.

F1’in CEO'su Chase Carey, yarışı Rio'daki yeni bir piste taşımayı umuyor, ancak bir anlaşmanın gerçekleşmesi veya pistin inşası konusunda ilerleme kaydedilmedi. Ayrıca pist için ayrılan arazi korunduğu için hâlâ resmi onay gerekiyor.

Rohonyi, Interlagos'ta yarışı devam ettirmek için yeni bir anlaşma yapılmadığı takdirde, ülkenin yarış geleceğinin zarar görebileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Rohonyi, "Pek çok kişi buna bağlı, sadece F1 değil, diğer tüm kategoriler aynı şekilde. Burada sahip olduğumuz gelenek sayesinde önemli bir yer olduğuna inanıyorum. Brezilyalı sürücülere bakarsanız, F1'de sekiz kez şampiyon oldular."

“Brezilya ASN başkanıyla konuştum ve bana 'Yarışı kaybederseniz, Brezilya motor sporları önümüzdeki 40 yıl içinde bitecek' dedi. Çünkü kart kullanan tüm bu çocuklar, bir gün F1'e gitmek istiyorlar. Ama artık bunu yapmayı bırakacaklar.” dedi.

Felipe Massa'nın emekli olduğu 2017 yılından bu yana gridde Brezilyalı bir pilot yer almıyor.

Rohonyi, “Biliyorsunuz, Fransa Açık'ı birden fazla kez kazanan çok iyi bir tenisçi Gustavo Kuerten vardı. Bu adam gerçekten Roland Garros'ta büyük bir yıldız haline geldiğinde, onlarca çocuk tenis oynuyordu. Artık orada olmadığı andan itibaren tüm çocuklar tekrar futbol oynamaya gittiler.” dedi.

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