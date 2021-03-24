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Formula 1 / Son dakika

Brexit, Alpine için işleri zorlaştırmış

Ekleyen:

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, takım 2021’e hazırlanırken, Brexit’in işlerini nasıl zorlaştırdığından bahsetti.

Brexit, Alpine için işleri zorlaştırmış

Fransa’daki Viry ve İngiltere’deki Enstone’la birlikte, toplamda iki fabrikaya sahip olan Fransız takımı, griddeki iki farklı ülkede ana fabrikası olan sayılı takımlardan biri.

Bu yılın başında, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden resmî olarak çıkmasıyla, iki taraf arasında ticari açıdan çeşitli kısıtlamalar ve gecikmeler oluştu.

GPFans’e konuşan Budkowski, bunun takımları için çeşitli sıkıntılar yarattığını söyledi.

‘’Bu çok karışık. Gecikmeler yaşanıyor. Sadece iki fabrikaya sahip olduğumuz için değil, aynı zamanda Almanya, Fransa ve İtalya bazlı tedarikçilerimiz de var. Aracı normalde olduğu gibi çalıştırabilmek için bazı kritik parçalarda daha fazla aralık bırakmamız gerekiyor.’'

‘’F1 takımları olarak her şeyi son dakikaya bırakmaya meyilliyiz ve şimdi ise daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor.’’

‘’Bu alışık olduğumuz bir şey değil çünkü her şeyin sınırlarını zorluyoruz ancak buna alışmalıyız yoksa bazı önemli şeyleri kaybedebiliriz.’’

Ülkeler arasında hareketi engelleyen tek şey Brexit değildi, aynı zamanda küresel pandeminin sonucunda seyahat yasakları da bulunuyordu.

Bu kısıtlamalar dolayısıyla Ferrari personeli İtalya’dan Birleşik Krallık’a seyahat edemediği için, Haas aracını sezon öncesi testlerinden önce çalıştıramamıştı.

Alpine de neredeyse Haas’la aynı kaderi paylaşacaktı, ancak sonunda, Fransa'daki fabrika çalışanlarının Birleşik Krallık’a girebilmesiyle, Silverstone’da bir Shakedown testi gerçekleştirebildiler.

Budkowski, salgının ekibi nasıl etkilediği sorulduğunda şunları söyledi: ‘’Herkesin sınırlarda yaşadığı lojistik sorunları var.’’

‘’Bu yüzden çeşitli parçalar ve motorlar Viry ile Enstone arasında gidip geliyor.’’

‘’En büyük meydan okuma ise shakedown testi için hazırlanmaktı çünkü Viry’deki mühendisler test için karantinaya girmek zorunda kaldılar.’’

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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