Brembo'ya göre Verstappen'in sorunu "ayarlarla ilgili"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Avustralya GP'de fren sorunu yaşamaya başlamış ve Carlos Sainz'a geçilmişti.

Araçtaki tuhaflık nedeniyle bir noktada iyice yavaşlayan Verstappen, yarışı bırakmak için pit yoluna doğru yöneldi ve ardından sağ arka tekerlekte patlama meydana geldi.

Sonuç olarak genç sürücü yarışa veda etti.

Red Bull Racing'in kullandığı kompozit diskler, balatalar ve kaliperler İtalyan Brembo firmasına ait.

Brembo firması, Verstappen'in aracındaki frenlerin neden bozulduğuna dair kendi soruşturmasını yürütüyor.

Brembo, Verstappen'in Avustralya Grand Prix'sinin üçüncü turunda yarış dışı kalmasına neden olan fren sorununun büyük olasılıkla Brembo malzemeleri veya bileşenlerinden ziyade Red Bull Racing tarafından seçilen ayarlardan kaynaklandığını iddia ediyor.

Bunun bir montaj sorunu olma ihtimali de var.

Bu konuda konuşan Helmut Marko da, "Max'in (Verstappen) frenleri bozuldu. Kesin nedeni hâlâ araştırılıyor. Fakat sorun fren kaliperi değil."

"Daha çok bir montaj sorunu, ama araştırmaya devam ediyoruz. Japonya için endişem yok, bu bir sorun değil." dedi.