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Formula 1 Monako GP

Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Monako'da kazayla yarış dışı kalan Charles Leclerc, araçtaki fren sistemini suçladı. Olayın ardından Ferrari'nin fren tedarikçisi Brembo açıklama yaptı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Kendi evindeki Monako GP yarışı, son anlarda Charles Leclerc için hüsranla sonuçlandı. Hafta sonu boyunca sürekli frenlerden şikayet eden Monakolu pilot, yarışın ilk güvenlik aracı periyodunun ardından Antony Noghes virajında bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Leclerc, kazanın ardından araç telsizinden sorumluluğu asla üstlenmediğini ve frenler yüzünden olduğunu dile getirdi.  Yarışın ardından da söylediklerinin arkasında duran Leclerc, “Dört frenden üçü çalışmıyor.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Ferrari'nin yarım asırlık fren tedarikçisi İtalyan Brembo firması, Leclerc'in bu suçlamalarını sineye çekmedi ve resmi bir bildiri yayınlayarak pilotun açıklamalarına tepki gösterdi: "Brembo Grubu olarak, Monako Grand Prix'sinde Charles Leclerc'in başına gelenleri büyük bir şaşkınlıkla takip ettik ve pilotun yarış sonrasında yaptığı açıklamaları hayretle karşıladık.” 

Charles Leclerc, Ferrari SF26

Charles Leclerc, Ferrari SF26

Fotoğraf: Erik Junius

“Brembo ile Scuderia Ferrari arasındaki ortaklık 50 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu iş birliği, grubumuz bünyesindeki AP Racing debriyajları ve Öhlins amortisörleri gibi diğer markaları da kapsayan, verimliliğini ispatlamış son derece sağlam bir ortaklıktır.”

“Şirketimiz şu an için Leclerc’in yaşadığını iddia ettiği sorunların kökenine dair kesin bir bilgiye sahip değildir. Bu nedenle mevcut veriler analiz edilmeden acele içinde teknik kararlara varılmasını doğru bulmuyoruz.” 

“Bu tür durumlarda olayın asıl kaynağını bulmak adına, telemetri verilerinin takım mühendisleriyle birlikte titizlikle incelenmesi şarttır."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Brembo’nun bu açıklamalarına rağmen geri adım atmayan Leclerc, takım yönetiminin verileri gördüğünü ve kendisine hak verdiğini iddia etti: "Veriler çok açık. Takım patronumuz Fred Vasseur ve yardımcısı Jerome d'Ambrosio da telemetriyi inceledi.” 

“Bence herkes için durum son derece net, ortada şüpheye yer bırakacak bir şey yok.”

“Çözümü kendi içimizde bulduk; bir sonraki yarıştan itibaren tamamen Lewis Hamilton’ın fren ayarlarına geçiş yapacağım."

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