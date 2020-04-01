Brembo, Pirelli'den hisse satın aldı

Brembo S.p.A, İtalya merkezli bir otomotiv fren sistemleri üreticisi konumunda yer alıyor.

Formula 1'deki takımlara da fren tedarik eden İtalyan şirket, 1961 yılında kurulmuş olup özellikle yüksek performanslı araçlar ile motosikletler için fren parçaları üretiyor.

Öte yandan İtalyan lastik tedarikçisi Pirelli, koronavirüsün de patlak vermesiyle birlikte hisselerinde %40'lık bir düşüş yaşadı ve 2017'de şirketin halka açılmasından bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.

Bunu fırsat bilen Brembo, lastik şirketinden %2.43'lük bir hisse satın aldı.

Pirelli'nin CEO'su Marco Tronchetti Provera, Brembo'nun bu kadar zorlu bir dönemde ve piyasada kendilerine hissedar olarak katılmasının, iyi beklentilere yol açtığını dile getirdi.

Ayrıca bunun, Pirelli'nin son yıllarda iyi bir iş yaptığının göstergesi olduğunu da düşünüyor.

Brembo'nun toplam değerinin 2.25 milyar euro olduğu biliniyor.

Pirelli'nin toplam piyasa değeri ise 3.3 milyar euro.

Şirketin %45.5'lik kısmı ChemChina ve Silk Road Fund'un elinde bulunuyor. %10'luk hissesi ise Camfin'in elinde.

Brembo aynı zamanda virüsle savaşmak için bir milyon euroluk bağışta bulunduğunu duyurdu.