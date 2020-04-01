Brembo, Pirelli'den hisse satın aldı
İtalyan fren üreticisi Brembo, İtalyan lastik üreticisi Pirelli'den hisse satın aldığını doğruladı.
Brembo S.p.A, İtalya merkezli bir otomotiv fren sistemleri üreticisi konumunda yer alıyor.
Formula 1'deki takımlara da fren tedarik eden İtalyan şirket, 1961 yılında kurulmuş olup özellikle yüksek performanslı araçlar ile motosikletler için fren parçaları üretiyor.
Öte yandan İtalyan lastik tedarikçisi Pirelli, koronavirüsün de patlak vermesiyle birlikte hisselerinde %40'lık bir düşüş yaşadı ve 2017'de şirketin halka açılmasından bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.
Bunu fırsat bilen Brembo, lastik şirketinden %2.43'lük bir hisse satın aldı.
Pirelli'nin CEO'su Marco Tronchetti Provera, Brembo'nun bu kadar zorlu bir dönemde ve piyasada kendilerine hissedar olarak katılmasının, iyi beklentilere yol açtığını dile getirdi.
Ayrıca bunun, Pirelli'nin son yıllarda iyi bir iş yaptığının göstergesi olduğunu da düşünüyor.
Brembo'nun toplam değerinin 2.25 milyar euro olduğu biliniyor.
Pirelli'nin toplam piyasa değeri ise 3.3 milyar euro.
Şirketin %45.5'lik kısmı ChemChina ve Silk Road Fund'un elinde bulunuyor. %10'luk hissesi ise Camfin'in elinde.
Brembo aynı zamanda virüsle savaşmak için bir milyon euroluk bağışta bulunduğunu duyurdu.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Brembo, Pirelli'den hisse satın aldı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
08:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
12:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
08:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
11:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler