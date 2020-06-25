Brembo personeli Avusturya GP'ye gitmeyecek

Griddeki 10 Formula 1 takımından sekizi, Brembo frenlerini kullanıyor ancak bugün itibariyle İtalyan şirkete ait çalışanların Avusturya Grand Prix'sine katılmayacağı ortaya çıktı.

Normalde bir Brembo mühendisi yarış hafta sonuna geliyorlardı ve gerektiğinde takımlara tavsiyede bulunuyordu. Ancak seyircisiz yarışlarda takımlar arasındaki temaslar en aza indirildi ve bu çalışan, potansiyel olarak bir virüs taşıyıcısı haline gelebilir.

Brembo, bunun üzerine her takıma bir mühendis verme fikrini düşündü. Ancak bu çalışan, takımların hafta sonuna götürdüğü 80 kişilik takım personeline dahil olacağı için taımalr tarafından istenmedi.

Sonuç olarak bir uzlaşmaya varıldı. Buna göre tüm Brembo personeli uzaktan çalışacak ve gerektiği takdirde fabrikadan takım mühendislerine tavsiyede bulunacaklar.