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Formula 1 / Son dakika

Brembo personeli Avusturya GP'ye gitmeyecek

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Brembo personeli Avusturya GP'ye gitmeyecek
Ekleyen:
, Editör
25 Haz 2020 08:04

Ünlü fren tedarikçisi Brembo, Avusturya'daki Formula 1 yarışında padokta olmayacaklarını doğruladı.

Griddeki 10 Formula 1 takımından sekizi, Brembo frenlerini kullanıyor ancak bugün itibariyle İtalyan şirkete ait çalışanların Avusturya Grand Prix'sine katılmayacağı ortaya çıktı.

Normalde bir Brembo mühendisi yarış hafta sonuna geliyorlardı ve gerektiğinde takımlara tavsiyede bulunuyordu. Ancak seyircisiz yarışlarda takımlar arasındaki temaslar en aza indirildi ve bu çalışan, potansiyel olarak bir virüs taşıyıcısı haline gelebilir.

Brembo, bunun üzerine her takıma bir mühendis verme fikrini düşündü. Ancak bu çalışan, takımların hafta sonuna götürdüğü 80 kişilik takım personeline dahil olacağı için taımalr tarafından istenmedi.

Sonuç olarak bir uzlaşmaya varıldı. Buna göre tüm Brembo personeli uzaktan çalışacak ve gerektiği takdirde fabrikadan takım mühendislerine tavsiyede bulunacaklar.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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