Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?
Formula 1 / Son dakika

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1 sportif direktörü Ross Brawn’a göre, Bahreyn’de etkileyici bir yarış çıkaran AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda, yıllardır Formula 1’de yarışan en iyi çaylak.

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

Red Bull ve Honda destekli sürücü Tsunoda, 2021 Formula 1 sezonunda AlphaTauri’ye terfi ettirildi. Formula 2’de sadece tek sene yarışan Tsunoda, Bahreyn GP’deki ilk Formula 1 yarışında etkileyici bir performans göstererek, puan topladı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde orta lastikler nedeniyle iyi bir tur çıkarmakta zorlanan Tsunoda, Bahreyn GP’sine 13. sırada başladı.  Tsunoda son turda dokuzunculuğu Stroll'ün elinden almadan önce bir dizi güzel atak da yaptı.

F1 şefi Brawn’a göre Tsunoda, yıllardır Formula 1’e gelen en iyi çaylak.

Brawn, Bahreyn GP değerlendirmesinde şöyle yazdı: ‘’Yuki Tsunoda’dan çok etkilendim. Onunla bu hafta sonu ilk defa tanıştım ve onun etkileyici bir karakteri var.’’

‘’O çok eğlenceli biri ve araçtaki dili bazen keskin olabiliyor. Yarışta çok akıllıca hareketler yaptı, bunun ilk F1 yarışı olduğu düşünüldüğünde çok etkileyici.’’

‘’O, Formula 1’e yıllardır gelen en iyi çaylak ve yarıştığı tüm serilerde de harika işler çıkardı. Red Bull çok iyi bir hamle yapmış gibi duruyor.’’

Brawn, takvime geri dönen Japonya Grand Prix’sinin, Tsunoda sayesinde daha çok ilgi çekebileceğini de düşünüyor.

‘’Suzuka’daki dolu tribünlerin olduğu harika günleri ve Japon taraftarların heyecanını sanırımız hepimiz hatırlayabiliyoruz. Bence tekrar buna şahit olacağız, ki bu inanılmaz heyecanlı.’’

Brawn, Bahreyn Grand Prix’sinden sonra 2021 sezonu mücadeleli geçeceğini düşünüyor.

‘’Kışın yapılan kural değişiklikleri sayesinde grid yakınlaşmış gibi duruyor.’’

"Takımların çok yakında gelecek yılın araçlarına odaklanacağı göz önüne alındığımda, önümüzde kimsenin üstünlük kuramadığı destansı bir sezon olabilir."
paylaşım
yorumlar
Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?

Önceki haber

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, Hamilton'a neden bir daha atak yapamadığını açıkladı

20s
2
Formula 1

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?

48 dk
3
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!

1g
4
Formula 1

Hamilton: "Bahreyn GP'sinin son turları 'korkunçtu'"

4s
5
Formula 1

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

13 dk
Son Haberler
Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak
F1

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

13dk
Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?
F1

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?

48dk
Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı
F1

Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı

1s
Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor
F1

Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor

2s
Mercedes’in, 2021 sezonunda Red Bull’a karşı ‘’üstünlüğü yok’’
F1

Mercedes’in, 2021 sezonunda Red Bull’a karşı ‘’üstünlüğü yok’’

3s
Son Videolar
2021 Bahrain Grand Prix'sinden en güzel fotoğraflar 02:14
Formula 1
8s

2021 Bahrain Grand Prix'sinden en güzel fotoğraflar

Mercedes'in Bahreyn savunması 02:12
Formula 1
9s

Mercedes'in Bahreyn savunması

Bahreyn'de sıralama turlarının son anları 02:09
Formula 1
28 Mar 2021

Bahreyn'de sıralama turlarının son anları

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
27 Mar 2021

2021 Bahreyn GP grid pozisyonları

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 05:39
Formula 1
27 Mar 2021

F1 sprint yarışlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

More from
Filip Cleeren
Wolff: "Pist limiti kuralları 'Shakespeare romanı' gibi olamaz" Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Pist limiti kuralları 'Shakespeare romanı' gibi olamaz"

Horner: "Verstappen'in Hamilton'a yol vermesi doğru olandı" Bahreyn GP
Formula 1 / Haberler

Horner: "Verstappen'in Hamilton'a yol vermesi doğru olandı"

Alonso, ilk yarışlarda zorlanmayı bekliyor Bahreyn GP
Formula 1 / Haberler

Alonso, ilk yarışlarda zorlanmayı bekliyor

More from
Yuki Tsunoda
Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Tsunoda, Bahreyn testlerindeki erken DRS kullanımına açıklık getirdi
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, Bahreyn testlerindeki erken DRS kullanımına açıklık getirdi

Tsunoda'nın etkileyici son gün turlarının arkasındaki DRS faktörü
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda'nın etkileyici son gün turlarının arkasındaki DRS faktörü

More from
AlphaTauri
Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt" Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Honda son seneleri için "geliştirmeyi hızlandırmış"
Formula 1 / Son dakika

Honda son seneleri için "geliştirmeyi hızlandırmış"

Tsunoda: "Birkaç sorunla karşılaştık fakat bunun için test yapıyoruz"
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "Birkaç sorunla karşılaştık fakat bunun için test yapıyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, Hamilton'a neden bir daha atak yapamadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Hamilton'a neden bir daha atak yapamadığını açıkladı

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?

Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu savaştan Hamilton ve Mercedes galip çıktı!

Hamilton: "Bahreyn GP'sinin son turları 'korkunçtu'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bahreyn GP'sinin son turları 'korkunçtu'"

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor

Alonso'nun yarış dışı kalmasına sandviç poşeti sebep olmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso'nun yarış dışı kalmasına sandviç poşeti sebep olmuş

Ricciardo: ''Ferrari çok güçlü görünüyor''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ''Ferrari çok güçlü görünüyor''

Son Haberler

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?

Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull yeni sezona da en hızlı pit stopla başladı

Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel'in performansı Aston Martin'i endişelendirmiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.