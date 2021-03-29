Brawn’a göre, Tsunoda’da yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak

Red Bull ve Honda destekli sürücü Tsunoda, 2021 Formula 1 sezonunda AlphaTauri’ye terfi ettirildi. Formula 2’de sadece tek sene yarışan Tsunoda, Bahreyn GP’deki ilk Formula 1 yarışında etkileyici bir performans göstererek, puan topladı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde orta lastikler nedeniyle iyi bir tur çıkarmakta zorlanan Tsunoda, Bahreyn GP’sine 13. sırada başladı. Tsunoda son turda dokuzunculuğu Stroll'ün elinden almadan önce bir dizi güzel atak da yaptı.

F1 şefi Brawn’a göre Tsunoda, yıllardır Formula 1’e gelen en iyi çaylak.

Brawn, Bahreyn GP değerlendirmesinde şöyle yazdı: ‘’Yuki Tsunoda’dan çok etkilendim. Onunla bu hafta sonu ilk defa tanıştım ve onun etkileyici bir karakteri var.’’

‘’O çok eğlenceli biri ve araçtaki dili bazen keskin olabiliyor. Yarışta çok akıllıca hareketler yaptı, bunun ilk F1 yarışı olduğu düşünüldüğünde çok etkileyici.’’

‘’O, Formula 1’e yıllardır gelen en iyi çaylak ve yarıştığı tüm serilerde de harika işler çıkardı. Red Bull çok iyi bir hamle yapmış gibi duruyor.’’

Brawn, takvime geri dönen Japonya Grand Prix’sinin, Tsunoda sayesinde daha çok ilgi çekebileceğini de düşünüyor.

‘’Suzuka’daki dolu tribünlerin olduğu harika günleri ve Japon taraftarların heyecanını sanırımız hepimiz hatırlayabiliyoruz. Bence tekrar buna şahit olacağız, ki bu inanılmaz heyecanlı.’’

Brawn, Bahreyn Grand Prix’sinden sonra 2021 sezonu mücadeleli geçeceğini düşünüyor.

‘’Kışın yapılan kural değişiklikleri sayesinde grid yakınlaşmış gibi duruyor.’’

"Takımların çok yakında gelecek yılın araçlarına odaklanacağı göz önüne alındığımda, önümüzde kimsenin üstünlük kuramadığı destansı bir sezon olabilir."