Brawn: "Zemin sertliği 2022'de önemli bir konu olacak"

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Barselona'daki ilk sezon öncesi testlerinde, takımların araçların zeminindeki esnek kenarlardan potansiyel olarak fayda sağlayabildikleri görüldü.

Zemin, araçlar yüksek hızda giderken yol ile arasındaki boşluğu kapatıyor ve yetmişlerin sonlarında kullanılan orijinal zemin etkili araçların etekleri gibi davranıyor.

Bununla birlikte bazı takımlar -özellikle Mercedes- destek kullanarak zeminlerini daha sert hale getirmenin yollarını buldular.

Bu, Barselona'da görülen ve zeminde sapmaya neden olan dalgalanma sorununu çözmek için yapıldı.

Takımlar aynı zamanda, FIA'nın esneklik testlerini geçmek adına çok fazla ağırlık eklemeden zemini yeterince sert yapmakta da zorlanıyorlar.

Her ne kadar toplam ağırlık sınırı artırılmış olsa da, çoğu araçların bu limitin önemli ölçüde üzerinde olduğu anlaşılıyor.

Takımlar, zemini ekstra malzeme ekleyerek daha güçlü hale getirmek zorunda kaldılar ve destekler de zemine daha fazla ağırlık eklemeden FIA'nın testlerini geçmenin yollarından biri.

Brawn, F1 TV'ye verdiği röportajda, "Zemin sertliğinin önemli bir konu olacağına eminim."

"Bu her zaman büyük bir mesele. Takımlar, yeni kurallar getirildiğinde sertlik açısından hangi alanların hassas olduğunu anlamaya başlıyorlar."

"Açıkça görülen alanlardan biri de arka kanat esnekliği. Eğer kanadı orta hızlı virajlarda doğru konumda tutabiliyorsanız ancak düzlükten aşağı giderken aşağı doğru iniyorsa sürtünmeyi kaybedersiniz. Bunu herkes biliyor."

"Ancak zeminlerin sertliği hâlâ tamamen anlaşılmadı. Sanıyorum FIA, yük testleri ve sertlik testleri ile bu konuyu takip ediyor çünkü hiçbir şey sonsuz sertliğe sahip değildir."

"Bu nedenle zeminin sert olması gerektiğini söylemek hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu yük ve sapma parametrelerine ve neyin kabul edilebilir olduğunu söylememize bağlı. FIA da şu anda bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

Mercedes W13 stiffened floor Fotoğraf: Giorgio Piola

Brawn, Bahreyn GP'de daha fazla takımın aracına destek ekleyeceğini söyledi. FIA, destek kullanımına izin verecek ancak sertlik testlerinde uyumluluk olması için zorunlu kılınmayacak.

Brawn, "Yarıştan önce sertlik sağlamak için zemine yeni destekler ekleneceğini düşünüyorum."

"Çünkü takımlar dalgalanma sorunu yaşıyorlar ve bazıları zemini yeterince sert tutmakta zorlanıyorlar. Zeminin daha sert olması isteniyor çünkü dalgalanma sorununun bir kısmı zemindeki sapmadan kaynaklanıyor."

"Bu da baş etmeleri gereken başka bir mesele." dedi.

Brawn, takımların ağırlık konusundaki sıkıntıları hakkında ise, "Bu araçlarda ağırlık sınırını karşılamanın oldukça zor olacağı ortada."

"Birkaç yıl önce Spa'da F2'de yaşanan korkunç kazanın, Romain Grosjean'ın kazasının ve diğer bir iki olayın ardından birçok yeni güvenlik unsuru eklendi. Bu nedenle ağırlık sınırı ve araçların ağırlığı artırıldı." şekline konuştu.