Brawn: "Yüksek taban eğimli 'aptal' araçların gitmesi, F1 için iyi bir haber"

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Takımlar, tamamen farklı düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2022 sezonu için ilk tasarımlarını geçtiğimiz haftalarda göstermeye başladılar.

Takımların teknik patronları, geçişleri artırmak ve pist üstündeki mücadeleyi geliştirmek için planlanan teknik revizyon paketinin, Formula 1 tarihindeki en büyük değişikliklerden birisi olarak görüyorlar.

Tanıtılan ilk araçlar, yeni tasarımların 2021 araçlarına oranla ne kadar farklı göründüğünü ve takımlar arasında belli miktarda farklılaşma olduğunu gösteriyor.

2022 öncesindeki araçlarda bir dizi gelişim yönü vardı ve en çok Red Bull tarafından kullanılan yüksek taban eğimi konsepti kullanılıyordu. Bu konseptte aracın ön kısmı yere yakın, fakat arka kısmı daha havadaydı.

Formula 1'in patronu Brawn, 2022 için yeni düzenlemeler getirilmesinde kilit rol oynadı. Eski Ferrari ve Mercedes patronu, şimdiye kadar tanıtılan araçların, özellikle yüksek taban eğimi konseptlerinin sona ermesiyle beraber çok daha güzle göründüğünü söyledi.

Brawn, ”Harika görünüyorlar, taraftarların onlara tutulacağını düşünüyorum."

“Bence araçların artık yere daha yakın olması olumlu bir şey. Daha önce kullanılan bu yüksek taban eğimli araçlar aptalca görünüyorlardı, burunları aşağıda ve k*çları havadaydı."

“Asla bir yarış aracının görünmesi gerektiği gibi görünmüyorlardı. Bu yüzden bu yeni nesil araçların pistte çok daha iyi görüneceğini düşünüyorum.” dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

Zemin etkisinin 2022 için F1'e geri dönmesi, takımların tabanın ürettiği yere basma gücü seviyesini en üst düzeye çıkarmak için araçlarını yere daha yakın kullanmaları gerektiği anlamına geliyor.

Fakat özellikle Aston Martin, Williams ve McLaren'ın araçlarına bakıldığında, özellikle sidepod tasarımı anlamında bazı farklılıklar olduğu görüldü.

Brawn, mücadeleyi yakınlaştırmak amacıyla daha kısıtlayıcı düzenlemeler getirilmesine rağmen, takımlar arasında farklı yaklaşımlar tercih edilmesinden memnun görünüyor.

Brawn, ”Bütün bu çeşitliliği görmek harika."

“Yeni kurallar yayınlandığında, tüm araçların aynı görüneceğine dair şikayetler vardı. Buna inanmadık ve bunun böyle olmadığı kanıtlandı."

“Doğrusu, gerçek bir izlenim edinmek için araçların gerçek halini görmem gerekiyor. İlk test için Barselona'ya gideceğim ve muhtemelen orada ve Bahreyn'de, bu araçların nasıl görüneceği hakkında daha iyi bir fikir edineceğim."

“Fakat en azından lansmanlar ve çeşitlilik güven verici." dedi.