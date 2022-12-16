Brawn: "Yeni kuralların rayına oturması için bir seneye daha ihtiyacımız var"

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Geçtiğimiz beş sezonu yarışlara heyecan getirmek için çaba sarf ederek geçiren Liberty Media'nın en büyük hedefi, on takımın tamamının rekabetçi olabildiği bir ortam yaratmak.

İlk üç takımın farklı bir ligde olmasının engellenmesi doğrultusunda F1 ve FIA, bütçe sınırı, F1'in para ödülü yapısının yenilenmesi ve sıralamada en aşağıda yer alan takımların daha fazla rüzgar tüneli kullanabilmesi gibi önemli adımlar attılar.

Force India'nın Azerbaycan'daki podyumu dışında ilk üç takım dışında kimsenin podyuma çıkamadığı 2018 sezonunun ardından bu konuya ilk kez değinen Brawn, "Geçtiğimiz iki sezonda toplam 123 podyumun sadece ikisinin ilk üç dışına gitmesi kabul edilemez, özellikle de giderek artan teknik ve mali uçurum söz konusu olduğunda."

"Bu sorunla hep birlikte mücadele ediyoruz çünkü Formula 1'in geleceği buna bağlı. Masada çeşitli çözümler var ve hepimiz bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğimizi kabul etmeliyiz." demişti.

Brawn liderliğinde bu sorunu çözmesi amacıyla tasarlanan 2022 kuralları yarış kalitesini arttırmış olabilir, ancak gridin tamamının rekabetçi olması gibi bir durum söz konusu değil; nitekim Lando Norris'in Imola'daki podyumu dışında ilk üç takım dışında kimse podyuma çıkamadı.

The Red Bull Racing trophy delegate, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Autosport'a konuşan Brawn, yeni kuralların ilk sezonunda ön gruptaki takımların daha iyi bir iş çıkarmasının sürpriz olmadığını ve 2023'te işlerin düzeleceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Brawn, "Bence bir sezona daha ihtiyacımız var. Yeni düzenlemeler ilk geldiğinde elbette bazı takımlar daha hızlı şekilde uyum sağlayacak."

"2009 sezonuna bakalım, yine kurallar yenilenmişti ve iki ya da üç takım zirveyi paylaşmıştı, geri kalanlar ise -büyük takımlar dahil- zorlanmışlardı. Dolayısıyla bir sezona daha ihtiyacımız var."

"Bu şekilde devam ederse ne yapacağımızdan emin değilim çünkü bir dizi girişimde bulunduğumuzu düşünüyorum -bütçe sınırı, araçlar, pistler, vesaire."

"Artık her şey sporun bütünlüğünü korumaya ama takımları birbirine daha da yakınlaştırmaya yönelik. Bunun yanı sıra rüzgar tüneli süreniz de şampiyonayı kaçıncı bitirdiğinize bağlı olarak belirleniyor."

"Kısacası iyimser bakmaya çalışıyorum, sporu ileri itebilecek pek çok yenilik var." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, with George Russell, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Her ne kadar bütçe sınırı ile birlikte takımların harcamaları dengelemiş olsa da Brawn, daha iyi altyapı ve daha gelişmiş bilgi birikimine sahip takımların kısa vadede avantajlı olacağını, ancak bu avantajların tamanla ortadan kalkacağını düşünüyor.

Brawn, "Eğer tüm olanaklara ve devasa bir bilgi veritabanına sahip tam donanımlı bir fabrikanız varsa, bunu elinizden alamayız. Yine de bu konuda birtakım tavizler verildi."

"Rüzgâr tüneli inşa etmek isteyen ancak buna sahip olmayan birkaç takım var, örneğin bu takımlara sermaye ödenekleri konusunda tavizler verildi. Bu konuda FIA'nın oldukça mantıklı davrandığını, bizim de takımları teşvik ettiğimizi düşünüyorum."

"Mevcut durumda büyük takımlar küçük takımlardan uzaklaşmaya devam ediyordu, en azından bunu dengeledik. Artık büyük bir takımın eskisi kadar hızlı bir şekilde farkı açabileceğini sanmıyorum, zeki ve küçük bir takım da arayı kapatabilir."

"Elbette bu biraz zaman alacak, bir anda düğmeye basılmasını beklemek gerçekçi değil. Yine de doğru yönde ilerliyoruz."

"Unutmamamız gereken bir diğer şey de bu küçük takımları ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirmiş olmamız. Artık bu takımlar ekstra yarışlardan, yeni yayın sözleşmelerinden, yeni sponsorluk sözleşmelerinden, kendi sponsorluk sözleşmelerinden faydalanıyor ve kendi kendilerini finanse edebilir hale geliyorlar."

"Bu istikrara ve ekonomik sürdürülebilirliğe sahip takımlar, tüm doğru parçaları bir araya da getirebilir." dedi.