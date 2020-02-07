Brawn: "Yeni F1 yapısı, açıkların kullanılmasına izin vermeyecek"

Gelecek sene yarışları daha iyi hale getirmek için hem sportif, hem de teknik açıdan büyük kural değişiklikleri hayata geçecek. Kurallarda bu denli büyük değişikliklerin olacak olması, beraberinde belli takımların açıkları kullanarak avantaj sağlamaları yönündeki endişelere sebep oldu.

2009'da şampiyon olan Brawn GP takımının sahibi olan Brawn, benzer senaryonun olmaması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Yeni yapıda takımların 10, F1'in 10, FIA'nın 10 oy hakkı olacak. Bir sonraki sene kurallarında değişiklik yapmak için 25, hızlı değişiklik için 28 oy verilmesi yeterli olacak.

Bu durumda sezon içerisinde bir ya da iki takımın açıkları kullanarak öne geçmesi halinde diğerleri, kurallarda hızlı değişiklik yapma hakkına sahip olacaklar.

Brawn, "Geçmişteki yönetimde değişiklik yapmak için, tüm takımların onay vermesi gerekiyordu."

"Yönetim ile birlikte değişiklik yapabileceğimiz alanlarda değişiklik yapmak için zorluyoruz. Yeni kurallarda günümüze göre daha kısa sürede harekete geçebileceğiz. Yani gelecekte bir açık kullanılırsa, bir sonraki yarış o açığı kapatabiliriz. Şu anda bunu yapma şansımız yok."

"Bir takım kimsenin düşünmediği ya da hayal etmediği bir çözümle öne çıkarsa ve yapmaya çalıştığımız tüm prensipleri yıkarsa, yönetim, takımlardan alacağı destekle onu durdurabilecek. Bu tamamen farklı bir felsefe."

"Bu durumda açık bulduğunu düşünen takımlar, bunu kullanarak riske girme konusunu düşünecek." dedi.

Brawn, bu yapının teknolojik açıdan yaratıcılığın önünü kesmeyeceğini, sadece kurallara aykırı olabilecek gri alanları kapatacağını düşünüyor.

Brawn, "Biz insanların açıklanan kurallar dahilinde ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istiyoruz. Bize ve FIA'ya, harika bir fikir bulmaları halinde ceza almayacakları konusunda güvenmeleri gerektiğini düşünüyoruz. "

"Ancak birileri kural cümlelerinde virgülü yanlış koyduğu zaman avukatların o cümleyi farklı bir şekilde yorumlamaları harika bir fikir mi? Bundan emin değilim."

"Bence harika olan şey, kurallardaki niyetin doğru okunması. Bunu yapabileceğimizi fark ettik. Bu konuda ince bir çizgi var."

"2009'daki gibi birileri kuralları doğru yorumlayıp birileri yanlış yorumlayabilirler. Ancak temele bakmalı ve son dönemde sadece 3 takımın kazanabildiğini ve bu şekilde devam ederse yine sadece onların kazanacağını görmeniz lazım. Çünkü kimse onlara yaklaşamıyor bile."

"O takımların harcadıkları bütçeler ile her şey riske giriyor. Ekonomideki çok küçük bir sarsıntı, F1'de bir anda büyük sorunlara neden olabiliyor."

"Yani risk ortada. 2021'de birilerinin diğerlerinin önüne geçme ihtimali var. Ancak bu gerekli olan bir sıfırlama. Aksi takdirde, mevcut kurallarla durumu düzeltme şansımız olduğunu sanmıyorum." dedi.

Brawn, daha yakın mücadele için kurallarda stabilite olması gerektiğini kabul ediyor ancak son senelerde baskın takımların bu durumu pozisyonlarını korumak için kullandıklarını düşünüyor.

Kuralların sabit kalması sayesinde 2020'nin mücadele açısından yakın geçmesinin beklendiğinin söylenmesi üzerine Brawn, "Evet. Onların savunması bu şekildeydi. Kurallar böyle devam etseydi, ilk 3 arasındaki mücadele artardı."

"Ancak istikrar sadece ilk 3 takımla sınırlı olurdu çünkü bu takımlar yaklaşık yarım milyar pound harcama yapıyorlar. Bunun iyi bir durum olduğunu düşünmüyoruz. F1 takımlarının daha sürdürülebilir bütçeyle başarılı olmalarını istiyoruz."

"Mercedes'in burada kalarak parasının karşılığını almasını istiyoruz. Böylece bırakmayı düşünmezler. Şu anda harcadıkları parayla bırakmayı düşünebilirler. Ancak harcadıklarından daha fazlasını alırlarsa, o zaman kalabilirler."

"Bu durumda ekonomik açıdan sorun yaşasalar dahi sorun olmaz çünkü durumu idare edebilirler. Bu yüzden değişiklik olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.