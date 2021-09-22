Brawn: "Yeni bakış açıları, daha iyi bir F1'e kapı aralıyor"

Liberty Media'nın 2016'da F1'i devralması, taraftarlara karşı şimdiden farklı yaklaşımlarla neden oldu. Spor, yeni yaklaşımıyla beraber sosyal medya platformlarına ağırlık verdi ve Netflix Drive to Survive gibi seriler sayesinde yeni seyirciler kazandı.

Bununla birlikte, sporun da işleyişinde değişiklikler yapılıyor. Liberty, kalıcı bir değişikliğe gitmeden önce, sprint sıralaması gibi radikal konseptleri deniyor.

F1 motor sporları sportif direktörü Brawn, sporun yeni fikirleri kucaklamaya hazır olmasının, cesaretlendirici olduğunu ve uzun vadede, daha büyük ve daha iyi değişikliklere yol açmasını beklediğini belirtti.

Yakın tarihte takımlar, rekabet avantajlarını kaybedeceklerinden dolayı, yapılan değişiklik çalışmalarına karşı çıkmıştı.

Brawn Motorsport.com'a sprint yarışı denemelerinin kabul edilmesi hakkında, "Hoşuma giden şey, F1 gerçekten değişiyor gibi görünüyor."

"Daha açık fikirliler ve insanlar sadece kendi pozisyonlarıyla değil, sporun bütününün iyiliği ile ilgileniyor."

"Bu formatın, özellikle bir takıma ya da sürücüye yardımcı olup olmadığını bilmiyorum. Büyük ihtimalle bunun faydası var. Bazı takımlar, bir değişikliğe adım atıldığında onların çıkarlarıyla uyum sağlayıp, sağlamayacağına bakıyor. Sonrasında işler zorlaşıyor. Ancak bunun oldukça umut verici olduğunu düşünüyorum."

"F1'in bu yeni bakış açısının, her yönden etkileri olduğunu görüyorum. F1'in sosyal medyası patlama yaşadı. 5 yıl önce çok küçüktü. Zandvoort, beş yıl öncesinde yaşanır mıydı?"

"Pisti geliştirme şansımız oldu ve bunları yapmak için bir destekçimiz vardı."

"Vietnam yarışının olmaması büyük hayal kırıklığı oldu. Çünkü bu bizim ilk Liberty tasarımlı pistimiz olurdu ve ilerlemek istediğimiz yönü göstermiş olurduk. Fakat Suudi Arabistan da harika olacak. Ortaklıkların yeni dünyasını görüyorsunuz." dedi.

Brawn, F1 patronlarının artık değişiklik yaparken, faydaları ve sonuçları görmek için çok fazla veri ve simülasyon aracına sahip olmasının, takımlara karşı bir avantaj olduğunu söyledi.

Geçmişte yapılan birçok kural değiştirme önerisi, güçlü analizlerden çok kişisel isteğe ve talebe bağlıydı.

Brawn, "Bence takımlar, kanıtlara, analizlere ve simülasyonlara dayalı değişiklikler olduğunu görmek istedi. Çünkü onlar bu dünyaya alışık."

"Bu dönemden önce, bir odada oturduğunda, herkesin bir fikri olurdu ve kimse doğrulayacak bir şeye sahip değildi."

"Sprint denemelerinin ardından, gerçeklerle, verilerle ve rakamlarla oturup konuşabiliyoruz. Tabii ki nasıl ilerlememiz gerektiğine dair bazı kişisel görüşler olacak ama en azından bunu tartışmak için çok fazla objektif bilgimiz var."

"Beni F1 için heyecanlandıran da bu. Gelecek yıl, ne yapmamız gerektiğine dair objektif analizlere dayalı, yeni bir aracımız var. Bunların hepsi oldukça umut verici ve geleceğe olumlu bakıyorum" diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden