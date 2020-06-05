Brawn: "Williams'a yatırım yapmayı düşünen ciddi insanlar var"

Williams geçen hafta aktif olarak yeni bir fon arayışında olduğunu ve takımın tamamen satılabileceğini açıklamıştı.

Ancak Claire Williams, Grove merkezli ekibin 2020 sezonunda mücadele edebilecek fonlara sahip olduğu konusunda ısrarcıydı. Çünkü takım kısa süre önce bir süre önce 28 milyon pound kredi çekti.

İngiliz ekip hakkında açıklamalarda bulunan Ross Brawn, Williams da dahil olmak üzere mevcut tüm takımların yeni kurallarla birlikte F1'de devam edeceğinden emin görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Yaptığımız şeyler olmasaydı, bence çok daha endişe verici olurdu, ancak şimdi durum oldukça stabil."

"Williams'ın durumu göz önünde bulundurulmalı, ancak Williams'la ilgilenen bazı ciddi insanlar var ve bence bu, ciddi bir değerlendirme yapmak için [arkasında] iyi bir model olduğunu gösteriyor." dedi.

Brawn, F1 kariyerine başladığı Williams'a karşı hassas olduğunu kabul etti, ancak organizasyonun değişime uğraması gerektiğini vurguladı.

"Bu, harika bir mirası olan bir takım ve tabii ki onlara karşı hassas bir noktam var. Gerçek şu ki F1 oldukça acımasız bir dünya ve pistte her iki haftada bir ya da önümüzdeki birkaç ay boyunca olacağı gibi her hafta performansını ölçülüyor."

"Saklanacak yeriniz yok. Dürüst olmak gerekirse son birkaç yıldır Williams gibi sonuncu olursanız, elbette bunun bir sonucu olacaktır. Ve şimdi maalesef bu noktaya geldiler."

"Oraya kim gelirse gelsin, bunun olmasına neden olan temel şeylere bakması gerekecek. Bunun sadece bir finans mu yoksa sahip oldukları yapıyla mı veye sahip oldukları yaklaşımla mı ilgisi olduğuna bakmak zorunda kalacak. Dürüst olmak gerekirse ben bunu bilmiyorum."

"Ama bu anlayışa ihtiyaçları var. Sadece finansal bir sorun olabilir ve ek finansal destekle daha rekabetçi olabilirler. Birisinin neler olup bittiğini anlamaya çalışması gerekiyor."

McLaren Grubu da yeni fon arıyor ve Brawn, benzer durumda olan iki ünlü şirkete sahip olmanın, F1 için pek de iyi olmadığını kabul etti.

"Elbette iyi değil, ama bunu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ve tekrar piste çıkmaları gerekiyor."

"Her iki takımın performansı da düşüktü. Eğer McLaren şampiyona kazanmış olsaydı ve hâlâ bu durumda olsaydı, o zaman F1'de çok yanlış bir şey yapıldığını söylerdiniz."

"Ama gerçekçi olarak bakarsak, McLaren son birkaç yıldır oldukça kötüydü ve söylediğim gibi F1 dünyası acımasızdır."

"F1'de hiçbir şey karşılıksız değildir ve birkaç yıl boyunca bu seviyede performans gösterirseniz bir bedel ödersiniz, sponsorları kaybedersiniz, önceden aldığınız para ödülünü alamazsınız ve bu biraz kısır bir döngü haline gelir."

"Eğer bunlar -performans olarak- en iyi takımlar olsaydı, burada neyin yanlış olduğuna bakmak zorunda kalırdık. Ama aslında birkaç yıldır düşük performans gösteren iki takımdan bahsediyoruz."