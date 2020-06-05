Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Williams'a yatırım yapmayı düşünen ciddi insanlar var"

paylaşım
yorumlar
Brawn: "Williams'a yatırım yapmayı düşünen ciddi insanlar var"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Haz 2020 12:55

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, bazı "oldukça ciddi insanların" Williams'a yatırım yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Williams geçen hafta aktif olarak yeni bir fon arayışında olduğunu ve takımın tamamen satılabileceğini açıklamıştı.

Ancak Claire Williams, Grove merkezli ekibin 2020 sezonunda mücadele edebilecek fonlara sahip olduğu konusunda ısrarcıydı. Çünkü takım kısa süre önce bir süre önce 28 milyon pound kredi çekti.

İngiliz ekip hakkında açıklamalarda bulunan Ross Brawn, Williams da dahil olmak üzere mevcut tüm takımların yeni kurallarla birlikte F1'de devam edeceğinden emin görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Brawn, "Yaptığımız şeyler olmasaydı, bence çok daha endişe verici olurdu, ancak şimdi durum oldukça stabil."

"Williams'ın durumu göz önünde bulundurulmalı, ancak Williams'la ilgilenen bazı ciddi insanlar var ve bence bu, ciddi bir değerlendirme yapmak için  [arkasında] iyi bir model olduğunu gösteriyor." dedi.

Brawn, F1 kariyerine başladığı Williams'a karşı hassas olduğunu kabul etti, ancak organizasyonun değişime uğraması gerektiğini vurguladı.

"Bu, harika bir mirası olan bir takım ve tabii ki onlara karşı hassas bir noktam var. Gerçek şu ki F1 oldukça acımasız bir dünya ve pistte her iki haftada bir ya da önümüzdeki birkaç ay boyunca olacağı gibi her hafta performansını ölçülüyor."

"Saklanacak yeriniz yok. Dürüst olmak gerekirse son birkaç yıldır Williams gibi sonuncu olursanız, elbette bunun bir sonucu olacaktır. Ve şimdi maalesef bu noktaya geldiler."

"Oraya kim gelirse gelsin, bunun olmasına neden olan temel şeylere bakması gerekecek. Bunun sadece bir finans mu yoksa sahip oldukları yapıyla mı veye sahip oldukları yaklaşımla mı ilgisi olduğuna bakmak zorunda kalacak. Dürüst olmak gerekirse ben bunu bilmiyorum."

"Ama bu anlayışa ihtiyaçları var. Sadece finansal bir sorun olabilir ve ek finansal destekle daha rekabetçi olabilirler. Birisinin neler olup bittiğini anlamaya çalışması gerekiyor."

McLaren Grubu da yeni fon arıyor ve Brawn, benzer durumda olan iki ünlü şirkete sahip olmanın, F1 için pek de iyi olmadığını kabul etti.

"Elbette iyi değil, ama bunu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ve tekrar piste çıkmaları gerekiyor."

"Her iki takımın performansı da düşüktü. Eğer McLaren şampiyona kazanmış olsaydı ve hâlâ bu durumda olsaydı, o zaman F1'de çok yanlış bir şey yapıldığını söylerdiniz."

"Ama gerçekçi olarak bakarsak, McLaren son birkaç yıldır oldukça kötüydü ve söylediğim gibi F1 dünyası acımasızdır."

"F1'de hiçbir şey karşılıksız değildir ve birkaç yıl boyunca bu seviyede performans gösterirseniz bir bedel ödersiniz, sponsorları kaybedersiniz, önceden aldığınız para ödülünü alamazsınız ve bu biraz kısır bir döngü haline gelir."

"Eğer bunlar -performans olarak- en iyi takımlar olsaydı, burada neyin yanlış olduğuna bakmak zorunda kalırdık. Ama aslında birkaç yıldır düşük performans gösteren iki takımdan bahsediyoruz."

Sonraki haber
Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"

Önceki haber

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"

1s
2
Formula 1

Brawn: "Williams'a yatırım yapmayı düşünen ciddi insanlar var"

24dk
3
Formula 1

Ralf Schumacher: "Michael'ın durumu hakkında konuşmayacağım"

4
Formula 1

"Frank ve Claire artık F1'den ayrılmalı"

5
Formula 1

Ferrari, SF71H ile yapacağı özel testi Fiorano'da gerçekleştirecek

2s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Brawn: "Williams'a yatırım yapmayı düşünen ciddi insanlar var"
F1

Brawn: "Williams'a yatırım yapmayı düşünen ciddi insanlar var"

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"
F1

Marko: "Vettel, takım şampiyon olabilecek seviyede olmadığı için Ferrari'den ayrıldı"

Ferrari, SF71H ile yapacağı özel testi Fiorano'da gerçekleştirecek
F1

Ferrari, SF71H ile yapacağı özel testi Fiorano'da gerçekleştirecek

Aston Martin, 2021 sezonu için "manşet olabilecek isimlere" bakmıyor
F1

Aston Martin, 2021 sezonu için "manşet olabilecek isimlere" bakmıyor

F1, çift yarış yapılacak pistlerde heyecan için lastikleri değiştirebilir
F1

F1, çift yarış yapılacak pistlerde heyecan için lastikleri değiştirebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.