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Formula 1 / Monako GP Haberler

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

F1 motor sporları şefi Ross Brawn, Monako'da Sebastian Vettel'i eski formunda gördüğü için sevindiği belirtti.

Brawn: ''Vettel, Monako'da sihrini yeniden buldu''

Aston Martin pilotu Vettel, perşembe gününden itibaren araçta rahat hissetmiş, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında bu sezon ikinci kez son bölüme kalmış ve seansı 8. sırada tamamlamıştı.

Yarışta ise Charles Leclerc'in ve Valtteri Bottas'ın yarışa veda etmesiyle birlikte daha da yukarı yükselen Vettel, önünde bulunan Pierre Gasly ve Lewis Hamilton'ın erken pit stoplarının ardından yarışın başından beri koruduğu yumuşak lastikleriyle hızlı turlar atarak, bu ikiliyi arkasında bırakmıştı.

Aston Martin'in getirdiği taban güncellemeleriyle birlikte araçta daha rahat hisseden Vettel, yarışın geri kalanında istikrarlı ve güçlü bir tempoyla 5. sırasını koruyarak günü pilotu seçildi.

Brawn, Vettel'in Monako'daki performansı hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Sebastian Vettel'i puan barajının içinde görmek güzel. Açık bir şekilde kabul etmem gerek, ondan şüphe duyduğum zamanlar olmuştu. Ferrari'deki son senesinde ve Aston Martin'deki ilk yarışlarında biraz cansızdı.''

''Fakat Sebastian, Monako'da sihrini yeniden buldu. Onun yarıştaki performansı çok güçlüydü ve bize 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir pilottan neler beklememiz gerektiğini hatırlattı.''

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni takımıyla birlikte bu sezonki ilk puanları toplayan Vettel, yarışın ardından mutluydu. Stratejisiyle birlikte, Gasly-Hamilton arkasında bırakan Alman pilot, geçtiğimiz yarışlarda yarış temposundaki eksiğini de gidermiş gibiydi.

Yarışı hakkında konuşan Vettel, ''Bence bu bizim için yarıştı. İki aracın da puan barajı içinde olmasıyla mutlu olabiliriz. Pit yolundan güzel stratejik kararlar verildi ve tempo gerektiğinde de araç iyiydi. Bizim için bugün farkı yaratan bunlardı.''

''Elbette, pit aralığı açıldığında hızlı turlar atmanın önemli olduğunu biliyordum. Chris, mühendisim, bana 'konsantre ol, zaman geldi'' dedi. Lastikler eskisi kadar taze değildi ancak diğer turlarıma kıyasla daha hızlı turlar atabildim. Bir sonraki tur daha hızlı gitmemiz de fark yarattı.''

''Pit stop bize yetecek kadar iyiydi ve pit çıkışında Pierre ile olan mücadelemiz zorlayıcıydı.''

 

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