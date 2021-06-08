Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek Sonraki / Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Ekleyen:

Ross Brawn, Sebastian Vettel'in Aston Martin'de yeniden doğduğunu düşünüyor.

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Ferrari'deki son senesinde zor zamanlar geçiren dört kez dünya şampiyonu, yeni takımı Aston Martin'e de alışmakta zorlanmıştı.

Ancak Vettel, bu alışma sürecini Monako Grand Prix'sinde aldığı 5. sırayla atlatmış gibi duruyordu ki bu hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sindeki performansı ve podyumuyla da bunu kanıtlamış oldu.

İyi bir tur zamanı için araca güvenilebilmesi gereken bu 2 pistteki güçlü performanslarının ardından taraftarlar Vettel'i üst üste 2. kez günün sürücüsü seçti.

İlgili haber:

Buna ek olarak, Alman pilot son 2 yarışta topladığı 28 puanla Sürücüler Şampiyonası'nda 9. sırada bulunuyor.

Vettel'in yükselen form grafiği hakkında konuşan Brawn, Alman pilotun Aston Martin'de yeniden doğduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan Grand Prix'si yavaş ilerleyen ve aralarda heyecanlı anların bulunduğu bir yarıştı.''

''Yarışın sonucu belli gibiydi ama F1 hakkında söyleyebileceğiniz bir şey varsa o da sonucun hiçbir zaman belli olmadığı. Yarışın son bölümleri oldukça dramatikti."

"Max [Verstappen], mükemmel bir iş çıkardı, yanlış yaptığı bir şey yoktu sadece çok şanssızdı. Sergio [Perez] de mükemmeldi ve Seb yeniden doğdu."

"Yakın bir seçimdi ama benim için günün sürücüsü oydu."

"Onu yeniden mücadelenin içinde görmek büyük bir zevk. Seb, zorlu birkaç sezon geçirdi ve onun Aston Martin'e geçme kararından emin olmayanlardan biriydim."

"Ancak aracı nasıl sürdüğüne ve aldığı sonuçlara bakacak olursak, bu iyi bir karar gibi duruyor. O yeniden doğdu, aklını temizledi. Artık onda farklı bir hava var. Bu da psikolojik etmenlerin performansı ne kadar etkileyebildiğini gösteriyor."

"Seb, doğru seviyede uygulanan baskıyla ve çalıştığı mühendislerle birlikte kendini çok daha rahat bir ortamda buldu. O iyi sonuçlar alıyor ve bunu hak ediyor. Bravo."

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek

Önceki haber

Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek

Sonraki haber

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

19s
2
Formula 1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

3s
3
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

1g
4
Formula 1

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

22 dk
5
Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

1s
Son Haberler
Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
F1

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

22dk
Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"
F1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

1s
Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek
F1

Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek

1s
Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”
F1

Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”

2s
Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?
F1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
6s

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
20s

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
23s

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Binotto: "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu" Azerbaycan GP
Formula 1

Binotto: "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu"

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor? Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor Azerbaycan GP
Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"
Formula 1

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu? Monako GP
Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP Azerbaycan GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''
Formula 1

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''

Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP Monako GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in "sihirli düğmesi" tam olarak nedir, ne işe yarar?

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
Formula 1 Formula 1

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek
Formula 1 Formula 1

Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek

Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”
Formula 1 Formula 1

Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”

Honda, yeni güç ünitesini Paul Ricard'a getirmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

Honda, yeni güç ünitesini Paul Ricard'a getirmeyi planlıyor

Son Haberler

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"
Formula 1 Formula 1

Van de Grint: "Pirelli hiçbir zaman kendisini eleştirmiyor"

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek
Formula 1 Formula 1

Mercedes, geçirdikleri iki kötü yarış sonrasında 2022 planlarını değiştirmeyecek

Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”
Formula 1 Formula 1

Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.