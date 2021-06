Brawn: "Vettel, Aston Martin'de yeniden doğdu"

Ferrari'deki son senesinde zor zamanlar geçiren dört kez dünya şampiyonu, yeni takımı Aston Martin'e de alışmakta zorlanmıştı.

Ancak Vettel, bu alışma sürecini Monako Grand Prix'sinde aldığı 5. sırayla atlatmış gibi duruyordu ki bu hafta sonu gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sindeki performansı ve podyumuyla da bunu kanıtlamış oldu.

İyi bir tur zamanı için araca güvenilebilmesi gereken bu 2 pistteki güçlü performanslarının ardından taraftarlar Vettel'i üst üste 2. kez günün sürücüsü seçti.

Buna ek olarak, Alman pilot son 2 yarışta topladığı 28 puanla Sürücüler Şampiyonası'nda 9. sırada bulunuyor.

Vettel'in yükselen form grafiği hakkında konuşan Brawn, Alman pilotun Aston Martin'de yeniden doğduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan Grand Prix'si yavaş ilerleyen ve aralarda heyecanlı anların bulunduğu bir yarıştı.''

''Yarışın sonucu belli gibiydi ama F1 hakkında söyleyebileceğiniz bir şey varsa o da sonucun hiçbir zaman belli olmadığı. Yarışın son bölümleri oldukça dramatikti."

"Max [Verstappen], mükemmel bir iş çıkardı, yanlış yaptığı bir şey yoktu sadece çok şanssızdı. Sergio [Perez] de mükemmeldi ve Seb yeniden doğdu."

"Yakın bir seçimdi ama benim için günün sürücüsü oydu."

"Onu yeniden mücadelenin içinde görmek büyük bir zevk. Seb, zorlu birkaç sezon geçirdi ve onun Aston Martin'e geçme kararından emin olmayanlardan biriydim."

"Ancak aracı nasıl sürdüğüne ve aldığı sonuçlara bakacak olursak, bu iyi bir karar gibi duruyor. O yeniden doğdu, aklını temizledi. Artık onda farklı bir hava var. Bu da psikolojik etmenlerin performansı ne kadar etkileyebildiğini gösteriyor."

"Seb, doğru seviyede uygulanan baskıyla ve çalıştığı mühendislerle birlikte kendini çok daha rahat bir ortamda buldu. O iyi sonuçlar alıyor ve bunu hak ediyor. Bravo."

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images