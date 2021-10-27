Brawn: "Verstappen'in hiç hata yapmaması etkileyiciydi"

Ross Brawn, Max Verstappen'in baskı altındayken hata yapmaktan kaçınmayı başardığı için Amerika Grand Prix'sinin öne çıkan sürücüsü olduğuna inanıyor.

Hollandalı pilot, yarışın başında Lewis Hamilton'a geçilse de pit stoplarla liderliği geri almayı başardı. Hamilton son turlarda yaklaşmaya başladı, ancak Verstappen pozisyonunu korumayı başardı ve galibiyeti aldı.

Brawn, her iki şampiyonluk adayının performansını etkileyici bulsa da, Verstappen'in sürüşünün özellikle kayda değer olduğunu düşünüyor.

Brawn, Formula1.com'daki köşe yazısında, "Max, Lewis'in yarışın büyük bir kısmında yaptığı baskı nedeniyle sınırdaydı."

"İlk virajda liderliği kaybettikten sonra ilk bölümde Lewis'e yakın mesafede kaldı ve ardından lastiklerine iyi bakarak yarışı kontrol etti. 56 turda hiç hata yapmaması etkileyiciydi."

"Circuit of The Americas zorlu bir pist. Organizatörler, bazı yerlerde tümsekleri düzeltmek için harika bir iş çıkardı, ancak yine de zor ve hata yapmanın çok kolay olduğu bir yer." dedi.

Brawn, pistin genellikle Mercedes için bir yer olarak kabul edildiği düşünüldüğünde, Red Bull'un iyi bir iş çıkardığına inanıyor ve bu ivmenin kalan beş yarışta nasıl değişebileceğini görmek istiyor.

F1 genel müdürü, "Red Bull'dakilerle yaptığım konuşmadan dolayı, bu yarışı bir Mercedes pisti olarak kabul ettiklerini ve kayıplarını en aza indirmeyi planladıklarını biliyorum."

"Yarış böyle olmadı ama tüm yıl olduğu gibi yakındı. Belki de Red Bull'un onlara karşı kendini üstün görebileceği Meksika ve Brezilya'da da bunun tam tersini göreceğiz."

"Bu şampiyonanın hâlâ gidecek uzun bir yolu var." dedi.