Brawn: "Verstappen hatalarından dersler çıkarmalı"

Verstappen, Meksika'da inişli çıkışlı bir hafta sonu geçirdi. Hollandalı pilot pole pozisyonunu kazanmıştı ancak Valtteri Bottas'ın kazasından sonra ortaya çıkan sarı bayraklara uymadığı gerekçesiye üç sıra grid cezası aldı.

Yarışın ilk turunda Lewis Hamilton'la yaşadığı olayın ardından geriye düşen Verstappen, daha sonra Bottas'la temas yaşadı ve lastik patlattı. Sonuç olarak da son sıraya düştüğü yarışı altıncı bitirdi.

Brawn, "Max kendisine çok pahalıya patlayan birkaç hata yaptı. Cumartesi günü Valtteri Bottas'ın üçüncü bölümdeki kazasından sonra sarı bayrakları görmezden geldi ve sonrasında kabaca hızını düşürmediğini kabul etti."

"Ardından pazar günkü yarışın başlangıcında, ikinci virajda Hamilton'la olay yaşadı. Birkaç tur sonra stadyum bölümünde, durumu daha da kötüleştirecek şekilde Bottas'a iddialı bir hamle yaptı. Bu da lastiğini patlattı."

"Sert lastiklerle attığı 66 turluk maraton ve 20. sıradan altıncı sıraya çıkarken koyduğu ruhlu mücadele onun için küçük bir teselli olacak."

"Hollandalı pilot yaşını veya deneyim eksikliğini gösterdi. Henüz sadece 22 yaşında ve bu yüzden gelişebileceği bolca yer var. Önemli olan 50 yaşında da olsanız, -her ne kadar 22 yaşınızda biraz daha fazla olsa bile- hatalarınızdan dersler çıkarmanızdır."

"Lewis'in gösterdiği gibi kazanmanız gerekenleri kazanmalı ve yapmanız gereken şeyleri yapmalısınız. Bu şekilde şampiyon olabilirsiniz." dedi.

Brawn, Hamilton ve Mercedes'in Meksika'daki çalışmalarını övdü.

"Lewis veya takımı, son beş yılda her ne kadar nadir bir durum gibi görülse de, en hızlı pakete sahip olmadıkları zaman bile kazanabileceklerini kanıtladılar."

"Lewis, tek pit stop seçimi ve pist üstü konumunu çok önemli olduğunu farkına varmaları sayesinde kazandı. Bu faktörler, Lewis'in lastik yönetimi konusundaki yeteneğiyle birleştiğinde, hak edilmiş mükemmel bir zafer otaya çıktı."

"Bazı yönlerden, bu yarış sezonu bir bütün olarak yansıtıyordu. Hem pilot hem de takım, paketlerinden en iyi şekilde faydalanmanın bir yolunu buldular. Beklenmedik durumlarda ve başkalarının hatalarından en iyi şekilde faydalandılar. Rekorlar bu şekilde oluşuyor."

Meksika F1'in 2021'de neye ihtiyacı olduğunu gösterdi

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarışta favori isimler farklı lastik stratejileri denese de, lastiklerin durumu konusundaki tutarsızlıklara rağmen hiç geçiş yaşanmadı.

Brawn, bu yıl yapılan değişikliklere rağmen sürücülerin birbirlerini takip etmesinin hâlâ çok zor olduğunu söyledi.

“Pistte çok fazla mücadele olmaması üzüntü verici. Çünkü heyecanlı bir mücadele için gerekli her şey, özellikle Mercedes ve Ferrari arasındaki potansiyel savaş için gereken her şey vardı. Ayrıca burası geçişin oldukça mümkün olduğu bir pist. Ama maalesef sadece geçiş yapmanın değil aynı zamanda yaklaşmanın da zor olduğunu gördük. Birkaç tur boyunca birinin arkasında kalıp, onlara çok yakın giderseniz, lastiklerinize zarar verirsiniz. Bu nedenle sürücüler geri çekilmeye devam ediyor ve yeni bir deneme için durumu iyileştirmek zorunda kaldılar. Bu yeni bir şey değil, ancak bir kez daha araçların birbirine yaklaşmasına izin vermek için kuralların değişmesi gerektiğini doğruladı."

2021 sezonu ve sonrası için yeni düzenlemeler 31 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

Takımlar, FIA ve FOM kısa bir süre önce, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin taslak kuralların tamamlamasının ardından ortaya çıkan sorunları tartışmak için bir araya geldi.

Son toplantıda Red Bull takım patronu Christian Horner, durumu iyileştirmek ve daha fazla zamana sahip olmak için kuralların 2022 yılına kadar ertelenmesini önerdi.

Öte yandan, Brawn hiçbir gecikmenin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Ona göre, spor zaten çok uzun süre bekledi ve şimdi harekete geçmesi gerekiyor.

”Yeni aero tasarımları, başka bir aracın takip ederken oluşan etkiyi azaltmak için geliştirildi. Bir, iki saniyelik zaman farkı olduğunda geçişler ve savaşlar kolay, fakat daha küçük farklar olduğunda geçiş şansı yok. Yeni kuralların geciktirilmesi önerileri sinir bozucu çünkü şu an sahip olduğumuz araçlarla durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

"Pistin sahip olduğu iyi özellikle ve üçüncü DRS bölgesinin kullanılmasına rağmen Pazar günü pek fazla şey yoktu. Bu bile daha heyecan verici yarışlara yol açmıyorsa, o zaman farklı bir yaklaşım izlemenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Sırf değişiklik yapmak için bunu yapmıyoruz. Bu yeni kuralları sporun uzun vadedeki gelişimine katkı vermesi için çok çalıştık."