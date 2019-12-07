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Brawn: "Verstappen, Hamilton'a meydan okumaya hazır"

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Brawn: "Verstappen, Hamilton'a meydan okumaya hazır"
Ekleyen:
, Journalist
7 Ara 2019 10:55

Ross Brawn, Max Verstappen'in şampiyonluk için Lewis Hamilton'la mücadele etmeye hazır olduğunu düşünüyor.

Max Verstappen, kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiği 2019 sezonunda üç galibiyet ve iki pole pozisyonu almayı başardı.

Red Bull-Honda'nın güçlü olduğu her yarışta iyi bir performans sergileyen ve galibiyet için yarışan Verstappen'in bu yıl Hamilton'la olan mücadeleleri oldukça keyifliydi.

F1'in yarış direktörü Ross Brawn de artık Verstappen'in Hamilton'la mücadeleye hazır olduğunu söyledi.

"Max, Formula 1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu Macaristan'da, ikincisini Brezilya'da aldı. Ayrıca üç galibiyet alıp kariyerindeki toplam zafer sayısını sekiz yaptı."

"Ama daha da önemlisi, öncesine kıyasla daha az hata yaptığını gördük. Geçmişte daha sabırsızdı. Bu durum önceki sezonlarda ona çok pahalıya mal oldu, ancak bu yıl bu konuda çok az şey oldu."

"Sadece 22 yaşında ve ve artık Lewis Hamilton'la mücadele etmeye hazır."

"Elbette bunu yapmak için uygun bir arabaya ihtiyacı var ve bu sezonun başında böyle değildi."

"Red Bull ve Honda arasındaki işbirliği yıl boyunca gelişti. 2020'de dünya şampiyonluğu için yarışabileceklerini gösteren önemli sonuçlar almaya başladılar."

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Editör Roy Rijsdijk

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