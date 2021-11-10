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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen'in Meksika Grand Prix'sinin başında gösterdiği performans ve ilk virajda liderliği ele alışı, Ross Brawn'a efsanevi pilot Michael Schumacher'i hatırlatmış.

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı"

Pazar günü gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'sinde zafere ulaşan Max Verstappen, starttan hemen sonra ilk viraja gelirken dış taraftan harika bir atak yaptı ve iki Mercedes'i birden avladı.

Bu atak belki de yılın en iyilerinden biriydi ve pek çok kişi Verstappen'in hafta sonu gösterdiği performanstan övgüyle bahsetti.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Tam olarak nerede fren yapacağımı biliyordum", diyerek ilk virajdaki geç frenlemeyi hesaplayarak yaptığını belirtti.

Verstappen, piste çıkış turunda aynı noktada frenleme yaparak yol tutuş hakkında fikir edinmiş oldu.

Liderliği almak adına Verstappen'in tüm detaylara bu kadar dikkat etmesi, Ross Brawn'ın övgüsünü aldı.

Brawn, "Bu, bana Michael Schumacher'in perşembe günleri pistte uzun uzun vakit geçirdiği zamanları hatırlatıyor."

"Bir şeyler ters giderse diye virajlara ve kaçış yollarına bakardı. Sonrasında, cesur bir hamle yaptığı takdirde, bunu sorunsuz atlatıp atlatmayacağını biliyor olurdu. Bu sayede de bir hamle yapma konusunda kendisine daha fazla kendine güvenirdi."

"Max, Meksika'daki ilk virajı gayet iyi döndü ve virajı bu şekilde dönecek öz güvene sahipti."

"Yarış boyunca yanlış hiçbir şey yapmadı ve bu etkileyici bir başarı."

"Checo, duygusal olarak günün sürücüsü ödülünün sahibi olsa da, bence ilk virajdaki kontrolü, güvenlik aracı sonrası mükemmel başlangıcı ve kimseyi kendine yaklaştırmaması nedeniyle bu ödülün Max'e gitmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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