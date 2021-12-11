Brawn ve Symonds, 2022'de F1'deki görevlerinden ayrılmaya hazırlanıyorlar

Haber, F1 tarafından organizasyon içindeki gelecekteki gelişmeler hakkında bir güncelleme olarak yayınlanan bir belgede yer aldı.

Geçen ay 67 yaşına giren Brawn'ın, görevinden ayrılmasının “beklendiği” belirtildi ve ayrılışının kesin zamanının henüz kesinleşmediği anlaşıldı.

2013'ün sonunda Mercedes'ten ayrılmasının ardından Brawn, Liberty Media tarafından devralınmasından kısa bir süre sonra Ocak 2017'de, şu anki işine dönmeden önce spordan uzak bir dinlenme ve düşünme dönemi yaşadı.

Görevi esasen hem teknik hem de sportif düzenlemelerdeki değişiklikleri denetlemekti, birincisi gelecek yıl yürürlüğe girecek sprint etkinlikleri gibi yenilikler tanıtıldı.

F1 organizasyonunda gönüllü veya danışmanlık görevine devam edip etmeyeceği veya genel müdür olarak onun yerini kimin alabileceği henüz belli değil.

Brawn, Mart 2017'de, F1'in yeni teknik departmanının başına geçmesi ve bu yıl tanıtılması beklenen ancak 2022'ye ertelenen gelecekteki düzenlemelere odaklanması için eski Benetton meslektaşı Symonds'u seçti.

İmzalanan bu kurallar ve yakında onaylanacak 2026 güç ünitesi düzenlemeleri ile Haziran ayında 68 yaşına girecek olan Symonds, geri adım atmaya karar verdi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Paralel bir geliştirmede, daha önce Symonds altında çalışan F1 teknik ekibinin üyeleri FIA'ya transfer edilecek, bu kısmen bir AB şartı tarafından, kural koyma sürecini promosyon organizasyonundan ayırma yönünde teşvik edilen bir hareket.

Herhangi bir uyumsuzluk önerisi bulunmasa da, değişiklik, sorumlulukların ayrımının daha net olmasını sağlayacak.

Ancak bazı takımlar, F1'in son zamanlarda FIA'nın sorumluluğunda olan kuralların şekillendirilmesine yakından katılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Symonds, çoğu F1 takımlarının eski kıdemli çalışanları olan yaklaşık 15 mühendisten oluşan bir ekip kurdu. Kurallar geliştirilirken aerodinamikten yeni yakıtlara kadar çeşitli alanlarda araştırmalara katıldılar.

Aerodinamik başkanı Jason Sommerville de dahil olmak üzere bu takımdaki çoğu kişinin, bundan böyle FIA çalışanı olacağı anlaşılıyor.

Yönetimin tek koltuklu kategoriler başkanı Nikolas Tombazis'in altında çalışacaklar.

Bununla birlikte, araç teknik paketine dahil olmanın yanı sıra yeni pistlerin tasarlanmasında önemli bir rol oynayan araç performans başkanı Craig Wilson, F1'de kalacak.

İşveren değişikliğine rağmen, FIA'ya geçenlerin çoğunun Londra'nın merkezindeki F1 Genel Merkezi'ndeki ofislerinde kalacağı ancak bazılarının FIA'nın Cenevre ve Paris'teki üslerine geçeceği anlaşılıyor.

Daha geniş bir değişikliğin parçası olarak, daha önce Londra genel merkezinde bulunan bazı F1 departmanları, organizasyonun Kent'te yer alan Biggin Hill'deki diğer üssüne taşınıyor.