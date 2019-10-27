Brawn: "Ters grid planına karşı çıkış, F1'deki klasik sorunu gösterdi"

Uzun vadede böyle bir şey olup olmayacağını görmek için, 2020'de 3 hafta sonunda ters grid sıralama yarışı yapılması planlanıyordu.

Ancak takımlar, FIA ve F1 yönetimi arasında gerçekleştirilen son toplantıda, bu planın uygulanması için gerekli olan tüm tarafların onayı sağlanamadı.

F1'in resmi sitesine konuşan Brawn, "Mevcut yönetim sistemi nedeniyle gelecek seneyle ilgili karar alabilmemiz için tüm tarafların onay vermesi gerekiyor."

"Takımlar ilk başta buna onay vereceklerini söylediler ancak ardından son toplantıda iki takım onay vermeyeceklerini söyledi." dedi.

Bu takımların kim olduğu açığa çıkarılmasa da onların gerilerden başlayarak daha fazla çalışmak zorunda kalacak olan zirvedeki iki takım olduğu düşünülüyor.

Brawn, bu öneride durumun herkes için ideal olmayacağının farkında ancak yine de takımların farklı bir şey denemeye bu kadar kapalı olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Brawn, "Bunun harika bir mücadele olacağını düşündüm. Pilotlar bu konu nedeniyle biraz gergindi, onları anlayabiliyorum ancak en azından 3 yarışlığına bu formatı deneme fırsatını vermelerini istedik."

"İşe yaramazsa, elimizi kaldırıp tamam diyecektik. İşe yararsa harika olacaktı. Arada bir şey olursa, o zaman formatı geliştirmek için çalışmaya devam edecektik. Bunu yapamayacak olmamız sinir bozucu ancak ne yazık ki bu Formula 1'deki klasik sorun." dedi.