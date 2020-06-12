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Formula 1 / Son dakika

Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin

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Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin
Ekleyen:
, Editör
12 Haz 2020 07:44

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, 2020 F1 takviminde 15 ila 16 yarış olacağını doğruladı.

Formula 1 yönetimi, koronavirüs sonrası Avrupa dışında yarış yapmakta zorlanıyor ve bundan ötürü takvimde kaç yarış olacağı belirsiz durumda.

Sekiz Avrupa yarışı ile iki Orta Doğu yarışı kesin olarak yapılacak. Fakat diğer yarışlarla ilgili belirsizlik var.

Fakat Ross Brawn, 15 ila 16 yarışlık bir takvimin "kesin" olduğunu söyledi.

Brown, “Durum hızla değişiyor, ama yeterli zamanımız var. Pek çok farklı seçeneği düşünüyoruz ve sezonun ikinci yarısının da harika olacağından eminiz. Ama artık pek çok ayrıntı üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğinden, belirli bir şeyi duyurmak mantıklı değil."

"Gerekirse sezonun Avrupa kısmının bir veya iki yarış daha uzaması olasılığı çok yüksek. Şu anda planladığımız şeye bakarsak, sezon Bahreyn ve Abu Dabi'deki yarışlarla sona erecek. Şu anda toplam on Grand Prix'miz var, ancak bunlara en az beş veya altı yarış ekleyebileceğimize inanıyoruz."

"Bakü ve Singapur gibi cadde pistlerinin inşası ve hazırlıkları için gereken zamanın, sabit yarış pistlerine kıyasla daha büyük olduğunu biliyoruz. Her yönü dikkate alıyoruz ve sezonun ikinci yarısının da harika olacağından eminiz. Orijinal takvimdeki bazı yarışlar yeni takvimde yer almayacak, ancak bunları başkalarıyla değiştirebiliriz."

"Bir veya iki yarış daha yapmak ve tam bir sezona sahip olabilmek için takvime ekleyebileceğimiz bir dizi iyi Avrupa pisti var. Müzakereler devam ettiği için henüz bu pistler hakkında isim vermeye hazır değiliz."

"Kararın insanların plan yapabilmesi adına yeterli zaman çerçevesinde duyurulması gerekiyor. Sezonun ikinci yarısındaki bazı yarışların seyircilerle yapılabilmesini umuyoruz, bu yüzden bilet satışı ve reklam için gerekli vakti ayırmalıyız." dedi.

Ross Brawn, ters gridli sıralama yarışı fikrini gelecek yıl kullanmak istediklerini söyledi.

“Ters gridli sıralama yarışı, gelecek yıl için ele alınacak bir sistem. Bu sezon, formatlarda yapılacak herhangi bir değişiklik asgari düzeyde olacak."

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Editör Kemal Şengül

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