Brawn: "Takımlar yeni kuralları sabote etmeyeceklerdir"

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2022 kurallarının temel amacı, araç takibini kolaylaştırmak ve takip sırasında yere basma gücünü olabildiğinde yüksek seviyelerde tutmak.

Yeni kurallar, Ross Brawn'ın yönetimi altında çalışan ve aerodinamist Jason Somerville'in liderlik ettiği bir grup tarafından yazıldı. Onların da odak noktası araç takibini kolaylaştırmak idi.

Bu durum takımların yeni kurallara uyma noktasında çok sıkı yönergelerle karşı karşıya kalmasına sebep oldu.

Ancak takımların teoride kuralları delebilme ve kendi arkalarından gelen araç için geçiş imkanını azaltma ihtimalleri de bulunuyor.

Brawn takımların bu topa girmeyeceğine inanmakla birlikte, araçların sezon içinde gelişiminin ve takımların getireceği yeni parçaların araç takibini zorlaştırabileceğini de kabul ediyor.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Brawn, "Araç takibi konusunda takımların yaşayacağı herhangi bir kaybın, performans arayışının tesadüfi bir sonucu olacağını düşünüyorum."

"Hiçbir takımın kasti olarak arkadaki aracın takip imkanını azaltmak için kendi aracına hasar vereceğini düşünmüyorum. Bunu yapmak için ne yeterli zamana, ne de yeterli kaynağa sahipler. Sadece sürekli tur zamanlarına bakmaları lazım. Bu durumla karşı karşıya kalacağımızı sanmıyorum."

"Performans arayışından ötürü takip konusunda istediğimiz seviyeyi yakalayamamış da olabiliriz. Ama eskiye göre çok daha ilerlemiş olduğumuzu düşünüyorum, eski araçlar korkunçtu."

"Yani istediğimiz seviyenin %5 gerisinde olsak dahi durum çok daha iyi. Ve önceden de söylediğimiz gibi, bu bir başlangıç. Araçları geliştirmek için çalışmalarımız sürecek." dedi.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Tüm takımıyla birlikte F1'deki görevini bırakan ve FIA'ya geçen Somerville de takımların araç takibini etkileyecek değişiklikler yapabileceğini kabul ediyor, ancak bu ihtimalin düşük olduğunu da ekliyor.

"Kuralları yazarken bunun olabileceğine dair birçok spekülasyonla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz günlerde üst sıra takımlarından birisiyle bir görüşme gerçekleştirdik ve onlara (takibi kolaylaştırma konseptiyle ilgili) işlerin nasıl gittiğini sorduk. Amacımız geçtiğimiz dört senede attığımız adımları derinlemesine inceleyebilmek."

"Takımların önceliği elbette performans. Fakat adil olmak gerekirse şu ana kadar yaptıkları çalışmalar kurallar dahilinde. Performans kaybı yaşamamak için kurallardan sapmadıklarını memnuniyetle söyleyebilirim."

"Elbette araçların gelişim aşamasında birtakım seslerin çıkacağını da tahmin ediyorduk. Aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak konuşmak gerekirse, performans ve araç gelişimi açısından buldukları çözümler bizim istediklerimizle de uyuşmakta.

"Henüz bilmediğimiz şey ise araçların takip esnasında ne kadar hassas olacakları, fakat hassas olsalar bile şu ana kadar göstergeler, hedeflerimiz ve ekiplerin üzerinde çalıştığı her şey ile uyumlu seyrediyor."

Somerville'in yeni patronu, FIA'nın tek koltuklu yarış serileri patronu Nikolas Tombazis ise takımların yalnızca araçlarını hızlandırmak için çalışacaklarından emin."

"Aerodinamistler her zaman rakiplerinden hızlı olmaya ve araçtan çıkabilecek en iyi performansı çıkartmaya odaklanırlar."

"Rüzgar tünelindeki bütün gelişim ve araçların belirli durumlarda veya sıralama turlarında pilot kontrolünden bağımsız hareket edebildiği gibi gerçekler, aracın tasarımında belirleyeceğiniz ana felsefenin sadece arkadaki aracın takibini zorlaştırmak olamayacağı anlamını taşıyor."

"Halen aracınızın diğer pilotların yaklaşamayacağı kadar hızlı olmasını sağlamak zorundasınız."

"İnsanların bu kurallara tamamen uyacağını beklemiyoruz, fakat gelişim eğrisinin durumundan ötürü takımların bizimle aynı hedeflere sahip olduğunu düşünmekteyiz. Biraz bozulma olacaktır, fakat umalım ki bozulmanın boyutları çok büyük olmasın!"