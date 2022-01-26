Brawn: "Takımlar boşluk bulmasın diye kuralları kasıtlı olarak çiğnedik"

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Formula 1'de kurallar ne zaman değişse bir takımın yeni düzememelerde boşluk bulma riski yüksek olur.

2009'da Ross Brawn'ın ekibi Brawn GP tam olarak bunu yapmış ve o dönem çift katmanlı difüzörle sezona baskın şekilde başlayarak, büyük bir avantaj elde etmişti.

Sezon sonunda hem Brawn GP takımlar şampiyonu oldu hem de Brawn GP sürücüsü Jenson Button pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Brawn artık boşluk bulmaya çalışan değil, boşlukları kapatmaya çalışan FIA'nın tarafında yer alıyor.

Brawn, Auto Bild'e verdiği demeçte, kurallardaki tüm boşlukları kapatmak için yoğun çaba harcadıklarını ve hatta bunun için kuralları kendilerinin çiğnediğini söyledi.

Brawn bu konuda şöyle dedi: "Teknik ekibimiz çok uzun zamandır yeni kuralların olası yorumlanma şekline bakıyor."

"Böylelikle yeni düzenlemelerin farklı yorumlara yer bırakıp bırakmadığını görüyorlar."

"Bu süreçte biz bile kendi kurallarımızı çiğnedik. Bunu yaparak kuralların zayıf yönlerini açığa çıkarmış olduk."

"Her şeyi bulup bulmadığımızı söylemek çok zor fakat her şeyi sıkı şekilde kontrol ettik ve mümkün olduğunca açık bir şekilde formüle etmeye çalıştık."

"Artık takımların gri alanlar bulmasının zor olacağını söyleyebilirim."

"Kilit noktada arkadaki aracın yere basma gücü kaybetmesine izin vermemek olacak. 2022'de sürücüler hava koridorundayken yere basma gücün %85'ine sahip olabilecekler."