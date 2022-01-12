Brawn: "Takımların 2022 kuralları hakkındaki sızlanmaları artık yok"

Ross Brawn, 2017 yılında F1'e katıldıktan sonra, daha yakın yarışılması için spora bir çözüm bulmakla görevlendirildi. 2011 yılında, aynı nedenle DRS (Drag Reduction System-Sürüklenmeyi Azaltıcı Sistem) getirilmişti ve birçok kişi bu çözümü yapay olarak nitelendirmişti.

Brawn ise takımı ile birlikte bu sorunu çözmek için farklı bir yaklaşım sergiledi ve bunun sonucunda 2022 aero düzenlemeleri ortaya çıktı. 2021 Temmuz ayında gerçekleştirilen Britanya GP'sinde 2022 F1 araçlarının prototipi sunuldu.

Brawn, New York Times ile bir röportajında, "Uzun zamandır, araçların birbiriyle yarışırken pek iyi olmadığına dair düşünceler vardı ."

"Takip eden aracın performansı öndeki araç yüzünden çok kötü etkileniyordu."

"Yaklaştıkça performans kaybediyor ve bu iyi bir yarış sağlamıyordu." dedi.

Brawn, F1'in yeni kurallarının daha yakın yarışlar sağladığından emin olmak için, takımların çözümlerini takip edeceklerini açıkladı.

Brawn, "Yeni araçların yarıştığını gördükten sonra takımların bulduğu çözümlere bakacağız ve değerlendireceğiz. Araçları daha yarışabilir hale getirdiğimizden emin olacağız." dedi.

Brawn, takip eden aracın kaybı hakkında, "Size bazı rakamlar hakkında bir fikir verecek olursam, bu yılki araç, iki araç boyu gerideyken performansının yarısını kaybetti."

"Yeni araç performansının sadece yüzde 10'unu ya da 15'ini kaybediyor. Bu çok büyük bir fark." dedi.

2021-2022 downforce distribution comparison Fotoğraf: Giorgio Piola

Brawn, takımların yeni kuralları başlangıçta kısıtlayıcı buldukları için memnun olmadıklarını söyledi.

"Takımlar yeni kuralları ilk gördüklerinde onları kısıtladığımızı düşündükleri için, şikayetler ve sızlanmalar oldu."

"Ancak kuralları inceledikçe, hâlâ çok fazla potansiyel olduğunu gördüler."

"Başlangıçta performans açısından bazı farklılıklar olabilir çünkü herkes farklı çözümler bulacak. Ancak her şeyi oturttuğumuzda araçların gelişimi için çok daha iyi bir platform olacak."

"Performans açısından çok daha yakın araçlara sahip olacağız."