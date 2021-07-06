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Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, yeni sprint kuralı üzerinde çok çalıştıklarını fakat formatı kullanmadan önce hâlâ gergin olduklarını dile getirdi.

Brawn: "Sprint sıralama formatının üzerinde çok çalıştık"

Formula 1, Silverstone'la beraber tarihinde ilk kez Sprint sıralama formatını kullanacak ve ortaya nasıl bir gösteri çıkacağı merak konusu olarak kalmaya devam ediyor.

Bu formatta, geleneksel sıralama turları cuma günü yapılacak ve bu sıralama turlarının ardından, cumartesi günü yapılacak 100 km'lik sprint sıralama yarışının gridi belirlenecek.

Bu 100 km'lik kısa yarışının sonucu da pazar günkü ana yarışın gridini belirlemiş olacak. Cumartesi günkü yarışın galibi pole pozisyonu kazanmış sayılacak ve kazanana 3 puan, ikinciye 2 puan ve üçüncüye 1 puan verilecek.

Ross Brawn, Channel 4'a verdiği demeçte şöyle dedi: “Elbette gerginim çünkü her şeyin nasıl gideceğini bilmiyorum. Ancak bu format üzerinde çok çalıştık, takımlar da çalıştı. Yani her şey yolunda gitmeli."

"Burada en önemli şey, tarafların bundan memnun olması. Bu formatı beğeneceklerini düşünüyorum ama denemeden öğrenemeyeceğiz."

"Eğer her şey yolunda giderse sprint yarışları, Grand Prix hafta sonunun bir parçası olacak fakat her yarışta değil, belirli yarışlarda olacak."

"Böylece hafta sonu boyunca her gün ilgi çekici bir etkinlik olacak. Seyirciler cuma günü sıralama turlarını, cumartesi günü sprint sıralamalarını ve Pazar günü de Grand Prix'yi seyredecekler."

"Pazar günkü yarış hafta sonunun ana etkinliği olmaya devam edecek."

Gelecek planları sorulduğunda Brawn, "Bu formatın gelecekte nasıl kullanılacağına henüz karar vermedik ve bu konuda farklı bakış açıları var."

"Fakat bu formatı daha ileriye götürmenin mantıklı olup olmadığını anlayabilmek adına, bu yılki üç yarışta deneme fırsatı bulacağımız için çok mutluyum." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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