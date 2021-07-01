Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Yeni format normalden daha farklı olduğu için FIA, bazı sportif yönetmelikleri yeni değişikliklere uyarlamak zorunda kaldı.

Formatın ana noktaları hakkındaki değişikliğin detayları bir süre önce belirlenmiş olsa da, özellikle parc ferme (kapalı park) kuralları henüz tartışma konusu. Bu konular, bugün FIA ve F1 personeli arasında geçen toplantıda açıldı.

Bazı takımların endişesi, normalde Cuma gecesi veya Cumartesi öğlen yapılan rutin kontrollerin daha öne çekilmesi gerektiğiydi çünkü parc ferme, Cuma günü sıralamalardan önce başlayacak.

Asıl tartışma konularından bir tanesi, hafta sonunun geri kalanında debriyajlarının daha fazla ömüre sahip olabilmesi için bazı takımların için genellikle cuma akşamı gerçekleştirdiği debriyaj ayarlarının ne zaman yapılacağı konusuydu.

Parc ferme kuralları nedeniyle takımlar pistte kat ettikleri mesafeyi azaltmak zorunda kalabilir ve bu da Cumartesi sabahı yapacakları antrenmanda ödün vermelerine neden olabilir.

Alpine, McLaren, Aston Martin ve Alfa Romeo'nun bu sorundan etkilenecek olan takımlar arasında olduğu öğrenildi. Diğer takımların ''daha uzun ömüre sahip olan'' debriyajlarının ayarlanmasına gerek yok ancak homologasyon kuralları nedeniyle diğer takımlar da sezon ortasında kendi debriyajlarını değiştiremiyor.

Bugünkü toplantıda debriyaj ayarlaması için rutin bir muafiyet olmayacağı ortaya çıktı.

Takımlar parc ferme kuralları dahilinde yeni debriyaj takabilecekler fakat debriyajların aşırı yıprandığını gösteren verileri sunmak zorunda olacaklar. Sonrasında da araçtan çıkan debriyajı, değişim gerekli olup olmadığı hakkında incelenme yapılabilmesi için FIA'ya gönderilecek.

Sorun içeren başka bir unsur ise taban plakasıydı. Takımlar normalde aşırı yıpranma dolayısıyla ceza almamak adına Cumartesi günleri sıralamalardan önce taban plakalarını değiştiriyor ancak bu işlem sıralamaların başlangıcından sonra yapılamaz ve bu da, bu işlemin sprint hafta sonlarında cuma öğlen değiştirilebileceği anlamına geliyor.

Ancak, bugün yapılan toplantıda taban plakasıyla ilgili durumun değiştirilmemesi kararı alındı.

Toplantıdan önce konuşan Ross Brawn, herhangi bir detayın Silverstone'daki sprint hafta sonunu etkilemeyeceği konusunda oldukça kararlıydı.

Motorsport.com'a konuşan Brawn şu ifadeleri kullandı: ''Kurallar oldukça açık. Yani, debriyajlarla ilgili olan sorun bu sıralarda konuşuldu fakat bunun için geç kalındığını söylemeliyim. Bu yüzden bu konunun tekrar açıldığını gördüğümde şaşırdım fakat bunu Perşembe günü konuşacağız. Ancak kurallar belirlendi.''

''Orijinal gündemimizde, Pirelli'den kaç set ıslak zemin lastiği alacağımız gibi çok az sayıda detay vardı. Çok esas olan konular yoktu ve açık konuşmak gerekirse, eğer Perşembe günkü toplantıda hiçbir konuda anlaşmaya varamazsak, yine de her şey olduğu gibi devam edecek.''

''Dünya Motor Sporları Konseyi'nden geçmiş kurallar var ve tüm küçük detaylar, bu kuralların ayarlanmasını gerektirecektir. Ancak onay süreci yaşandı. Şu anda bunu durdurabilecek bir şey yok.''

Brawn, Silverstone'da yeni lastik yapısına geçiş yapacak olan Pirelli hakkında hiç endişeli değil.

Brawn, takımların bu hafta sonu Avusturya'da lastikler hakkında yeterince veri toplayacağını düşünüyor ve Cuma günü yağmur yağması durumunda FIA, lastiklerin Cumartesi sabahı yapılacak olan üçüncü antrenmanda denenmesini onayladı.

''Lastiklerin cuma günü kullanılması zorunlu olacak ve belki de Cumartesi günü bile kullanılabilir. Bence, FIA lastiklerin bu hafta sonu kullanılmasından emin olabilmek için çok iyi bir iş yapıyor.''

''Eğer bir sürprizle karşılaşmazsak, takımların Silverstone'da iyi durumda olacağını düşünüyorum. Yapılan değişim çok büyük değil ancak çok hassas ve bu lastiklerle, bazı yarışlarda takımlar daha rahat çalışabilir.''