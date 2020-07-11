Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

Bu sabah beklendiği gibi yoğun yağmur pisti vurdu. Bu yüzden Formula 3 yarışı erken bitirilirken, Formula 1'de 3. antrenman seansı iptal edildi.

Sıralama turlarının Türkiye saati ile 16:00'da başlaması gerekiyor. Hava şartları sıralamaların yapılmasına izin vermezse, seansın yarın sabah gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Brawn, "Avusturya her zaman hava şartları açısından zorlayıcıdır. Daha önce de burada benzer hava şartlarıyla karşılaştık."

"Tekrar yarıştığımız için memnunuz. Avusturya sezona başlamak için harika bir yer. Buradaki organizatörlerın, FIA'nın ve Formula 1'in yaptığı çalışma, ne kadar yüksek standartlarda iş yapılabileceğinin iyi bir örneği oldu."

"Bu yüzden hava şartları pek iyi olmasa da burada olmaktan çok mutluyum."

"Ancak büyük kara bulutlar yavaş yavaş da olsa beklendiği gibi geliyor. Bugün sürüş yapma fırsatımız olabilir ancak yarınki sürüş kesin diyebilirim." dedi.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, bugünkü şartlar konusunda dün sabah takımları uyarmıştı.

Brawn, sıralamaların bugün yapılamazsa yarın yapılabileceğini ancak bunun sonucunda F2 sprint yarışı ile Porsche Supercup yarışının iptal edilebileceğini söyledi.

Brawn, "Yarın için programımız belli. Bunun sonucunda Formula 2 yarışını ve Porsche yarışlarından birisini iptal etmek zorunda kalabiliriz."

"Yarın her şeyi sıralamalar olacak şekilde ayarlayabiliriz. Bunu yapamıyorsak, o zaman 2. antrenman sonuçları önemli olur ancak buna ihtiyacımız olmamasını umuyorum."

"Yarın sabah sıralamaları yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

F1'de en son geçen seneki Japonya GP sıralamaları pazar günü yapılmıştı.