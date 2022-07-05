Brawn: "Silverstone, F1'in 2022 kurallarıyla ulaşmayı hedeflediği şeyi gösterdi"
Ross Brawn, 2022 yılında getirdikleri Formula 1 kurallarının "ulaşmayı hedefledikleri şeyi" kendilerine gösterdiğini dile getirdi.
Formula 1, bu yıl geçişleri artırmak ve daha rekabetçi bir grid oluşturmak amacıyla kuralları büyük oranda değiştirmişti.
Silverstone'daki yarışın son turlarında çok keyifli bir mücadele vardı ve yarış boyunca galibiyete kimin ulaşacağı ya da podyumda kimin olacağı belirsizdi.
F1'in sportif direktörü Ross Brawn'a göre tüm bunlar, Formula 1'in yeni kurallarla ulaşmak istedikleri hedefi net şekilde gösteriyor.
Brawn, “2022 Silverstone yarışı şimdiden klasikler arasında girdi ve sporun devrim niteliğindeki yeni araçlarla, tam olarak neyi başarmaya çalıştığının mükemmel bir göstergesi oldu."
"Guanyu Zhou ve Alex Albon'un böylesine ciddi kazaların ardından iyi olduklarını görünce rahat bir nefes aldım. Bu yarışta Formula 1 ve FIA'nın güvenlik anlamında kaydettiği ilerlemenin bir başka harika örneğini gördük."
"Sonrasında muhteşem bir yarış seyrettik. Birkaç tur boyunca sayısız mücadele ve sürekli pozisyon değişimleri yaşandığını gördük."
"Yeni araçlarla sürücülerin farklı çizgiler izleyebildiğini, böylece iki, üç hatta dört aracın yan yana gidebildiğini gördük. Geçiş kalitesi de arttı. Sürücülerin artık öne geçmek için çaba sarf etmesi gerekiyor, yani artık DRS'nin yardımıyla bir rakibinizin yanından geçip gidemiyorsunuz."
Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta, Charles Leclerc ve Max Verstappen arasında yaşanan tekerlek tekerleğe liderlik savaşı da dahil olmak üzere bu yıl daha şimdiden bazı heyecan verici savaşlar gördük."
"Pilotlar yeni nesil araçları seviyorlar. Hepsi değişiklikleri ve öndeki aracı takip etme kabiliyetini olumlu olarak değerlendiriyorlar. Pek çok sürücü yakın takibin her zaman geçişe yol açmasa da, öndeki isim üzerindeki baskıyı ve hata yapma olasılığını artırdığını söylüyorlar."
"Gelişimi fark etmeyen veya değişikliklerden memnun olmayan tek bir sürücü dahi olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu yıl araçlar önceki sezonlara göre çok daha tutarlı tutarlı turlar atılmasına izin veriyor."
"Tüm bunlar Formula 1 ve FIA'nın takip ettiği yönün kesinlikle doğru olduğunu ve geleceğimiz için böyle bir yaklaşıma kesinlikle ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
"Kuralların oluşturulması sürecinde artık yeni bir yaklaşım görüyoruz. Şimdi sadece hızı veya maliyeti değil, aynı zamanda mücadelelere ve ilginç yarışlara olanak tanıyan araç özelliklerini de hesaba katıyoruz. Bu faktörler yeni Formula 1 araçları geliştirilirken her zaman göz önünde bulundurulacak. Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştik." dedi.
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