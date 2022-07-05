Brawn: "Silverstone, F1'in 2022 kurallarıyla ulaşmayı hedeflediği şeyi gösterdi"

"Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki ilk iki yarışta, Charles Leclerc ve Max Verstappen arasında yaşanan tekerlek tekerleğe liderlik savaşı da dahil olmak üzere bu yıl daha şimdiden bazı heyecan verici savaşlar gördük."

"Pilotlar yeni nesil araçları seviyorlar. Hepsi değişiklikleri ve öndeki aracı takip etme kabiliyetini olumlu olarak değerlendiriyorlar. Pek çok sürücü yakın takibin her zaman geçişe yol açmasa da, öndeki isim üzerindeki baskıyı ve hata yapma olasılığını artırdığını söylüyorlar."

"Gelişimi fark etmeyen veya değişikliklerden memnun olmayan tek bir sürücü dahi olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu yıl araçlar önceki sezonlara göre çok daha tutarlı tutarlı turlar atılmasına izin veriyor."

"Tüm bunlar Formula 1 ve FIA'nın takip ettiği yönün kesinlikle doğru olduğunu ve geleceğimiz için böyle bir yaklaşıma kesinlikle ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

"Kuralların oluşturulması sürecinde artık yeni bir yaklaşım görüyoruz. Şimdi sadece hızı veya maliyeti değil, aynı zamanda mücadelelere ve ilginç yarışlara olanak tanıyan araç özelliklerini de hesaba katıyoruz. Bu faktörler yeni Formula 1 araçları geliştirilirken her zaman göz önünde bulundurulacak. Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştik." dedi.